4. Liga, Gruppe 4 Türkgücü Basel entscheidet Spitzenspiel gegen Timau Basel für sich – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Das drittplatzierte Team Türkgücü Basel hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Timau Basel zuhause 4:0 besiegt.

Hüseyin Akkaya schoss Türkgücü Basel in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Emre Karatas Türkgücü Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Türkgücü Basel erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Fatih Ufuk weiter auf 3:0. In der 62. Minute traf Fatih Ufuk bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Türkgücü Basel. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Elvidon Zeqiraj (23.), Nenad Ilic (36.) und Ivan Rusell (58.). Eine Verwarnung gab es für Türkgücü Basel, nämlich für Salih Öztürk (19.).

Dass Türkgücü Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Türkgücü Basel durchschnittlich 3.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Türkgücü Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Türkgücü Basel geht es auswärts gegen SC Steinen Basel (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Mit der Niederlage rückt Timau Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 33 Punkten neu Platz 3. Timau Basel hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bosna Basel (Platz 6). Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - AS Timau Basel 4:0 (3:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 21. Hüseyin Akkaya 1:0. 26. Emre Karatas 2:0. 33. Fatih Ufuk 3:0. 62. Fatih Ufuk (Penalty) 4:0. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Ozan Erdikli, Hüseyin Akkaya, Deniz Kaya, Muhammet Yilmaz, Emre Kizildag, Abdurrahim Cam, Emre Karatas, Salih Öztürk, Fatih Ufuk, Bera Pasa Öztürk. – Timau Basel: Kushtrim Jusaj, Franz Reichenbach, Elvidon Zeqiraj, Danilo Sellaro, Ivan Rusell, Joao Victor Santos Ramos, Musa Demirtok, Mino Montalto, Avni Asani, Diego Troncoso, Nenad Ilic. – Verwarnungen: 19. Salih Öztürk, 23. Elvidon Zeqiraj, 36. Nenad Ilic, 58. Ivan Rusell.

