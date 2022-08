4. Liga, Gruppe 4 Türkgücü Basel gewinnt klar gegen Transmontanos Türkgücü Basel behielt im Spiel gegen Transmontanos am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Türkgücü Basel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Transmontanos war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Türkgücü Basel waren: Fatih Ufuk (2 Treffer), Emre Karatas (2 Treffer), Bera Pasa Öztürk (2 Treffer) und Burak Akveran (1 Treffer). Einziger Torschütze für Transmontanos war: Rui Jorge Gonçalves Macedo (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.3 hat die Abwehr von Türkgücü Basel ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 1.

Türkgücü Basel liegt nach Spiel 3 auf Rang 1. Türkgücü Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Türkgücü Basel spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Olympia 1963 (Rang 8). Die Partie findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Transmontanos reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Transmontanos hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Im nächsten Spiel kriegt es Transmontanos daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AS Timau Basel. Diese Begegnung findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FC Türkgücü Basel 1:7 (1:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 25. Bera Pasa Öztürk 0:1. 32. Rui Jorge Gonçalves Macedo 1:1. 40. Bera Pasa Öztürk 1:2. 50. Emre Karatas 1:3. 57. Emre Karatas 1:4. 63. Burak Akveran (Penalty) 1:5.75. Fatih Ufuk 1:6. 85. Fatih Ufuk 1:7. – Transmontanos: Tiago Filipe Pires dos Santos, Osvaldo Ramos, Adriano Paz de Lima, Joao Paulo Da Silva Machado, Patrick Oanes Ferreiro, Ivan Daniel Pires Soares, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Josue Lutumba, Rui Fernando Marinho Lopes, Dany De Miranda. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Deniz Kaya, Abdurrahim Cam, Hüseyin Akkaya, Muhammet Yilmaz, Emre Karatas, Salih Öztürk, Nurallah Cagan, Emre Kizildag, Bera Pasa Öztürk, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 15:36 Uhr.