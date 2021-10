4. Liga, Gruppe 4 Türkgücü Basel mit Auswärtserfolg bei Bottecchia BS – Ozan Erdikli mit Siegtor Türkgücü Basel behielt im Spiel gegen Bottecchia BS am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Türkgücü Basel gelang Ozan Erdikli in der 54. Minute. In der 5. Minute hatte Salih Öztürk Türkgücü Basel in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bottecchia BS fiel in der 19. Minute durch Fabio Perrotta.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bottecchia BS erhielten Samuele Di Siervi (32.) und Vlatko Todorovski (70.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkgücü Basel, Salih Öztürk (70.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Türkgücü Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Türkgücü Basel um einen Platz nach vorne. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Türkgücü Basel hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkgücü Basel spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Dardania (Rang 11). Die Partie findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Bottecchia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Bottecchia BS hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bottecchia BS spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Steinen Basel b (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: US Bottecchia BS - FC Türkgücü Basel 1:2 (1:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 5. Salih Öztürk 0:1. 19. Fabio Perrotta 1:1. 54. Ozan Erdikli 1:2. – Bottecchia BS: Filippo Urso Russo, Gabriele Mercadante, Fabio Perrotta, Patrik Villano, Volkan Bitengül, Valerio Preite, Alex Cusenza, Carmelo Cipolla, Samuele Di Siervi, Ivan Cattaneo, Giovanni Saggiomo. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Hüseyin Akkaya, Deniz Kaya, Ozan Erdikli, Bera Pasa Öztürk, Muhammed Salih Firat, Salih Öztürk, Tarik Ikican, Emre Karatas, Süküru Karaaslan. – Verwarnungen: 32. Samuele Di Siervi, 70. Vlatko Todorovski, 70. Salih Öztürk.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - FC Türkgücü Basel 1:2, FC Dardania - FC Bosna Basel 2:2, SC Binningen b - FF Brüglingen Basel 5:3, AS Timau Basel - SC Steinen Basel b 2:2

Tabelle: 1. SC Binningen b 8 Spiele/21 Punkte (38:12). 2. VfR Kleinhüningen 8/19 (24:13), 3. FC Türkgücü Basel 7/13 (20:16), 4. FC Schwarz-Weiss 7/12 (14:14), 5. AS Timau Basel 8/11 (20:24), 6. FF Brüglingen Basel 7/9 (20:18), 7. FC Bosna Basel 7/8 (11:15), 8. US Bottecchia BS 7/7 (9:18), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 7/4 (13:28), 11. FC Dardania 7/4 (20:29), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 16:18 Uhr.