4. Liga, Gruppe 4 Türkgücü Basel setzt Siegesserie auch gegen Steinen Basel fort Türkgücü Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Steinen Basel fort. Das 6:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Drei seiner Tore schoss Türkgücü Basel in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Steinen Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (56. Minute) und zum 2:3 (78. Minute).

Die Torschützen für Türkgücü Basel waren: Emre Kizildag (2 Treffer), Hüseyin Akkaya (1 Treffer), Eren Yagcioglu (1 Treffer), Alparslan Yapici (1 Treffer) und Abdurrahim Cam (1 Treffer). Die Torschützen für Steinen Basel waren: Elid Basha und Besart Hasimi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Steinen Basel. Die einzige gelbe Karte bei Türkgücü Basel erhielt: Salih Öztürk (72.)

Türkgücü Basel hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 69 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Türkgücü Basel unverändert. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Türkgücü Basel ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Türkgücü Basel geht es zuhause gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Steinen Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 5. Steinen Basel hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinen Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AS Timau Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SC Steinen Basel - FC Türkgücü Basel 2:6 (0:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 3. Abdurrahim Cam 0:1. 21. Hüseyin Akkaya 0:2. 30. Emre Kizildag 0:3. 56. Besart Hasimi 1:3. 78. Elid Basha 2:3. 92. Eren Yagcioglu 2:4. 94. Alparslan Yapici 2:5. 96. Emre Kizildag 2:6. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Korab Demiri, Cédric Buser, Noah Ozan Pereira, Luca Bozzo, Tugay Karaagac, Edi Basha, Erin Ziba, Jorge Lopez Sanchez, Ardit Cerkini, Daniel Wanzenried. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Ozan Erdikli, Hüseyin Akkaya, Deniz Kaya, Muhammet Yilmaz, Emre Karatas, Salih Öztürk, Abdurrahim Cam, Fatih Ufuk, Emre Kizildag, Bera Pasa Öztürk. – Verwarnungen: 46. Cédric Buser, 65. Jorge Lopez Sanchez, 72. Salih Öztürk, 77. Korab Demiri, 83. Edi Basha, 92. Noah Ozan Pereira.

