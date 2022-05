3. Liga, Gruppe 1

Riehen Gedenktag für sowjetische Soldaten: Friedhof Hörnli komplett abgesperrt

Auf dem Friedhof Hörnli feiert die russische Gemeinschaft in der Schweiz am 9. Mai an einem Sowjet-Grab den Tag des Sieges gegen Nazi-Deutschland. Die Polizei hat dafür den ganzen Friedhof abgesperrt. Die bz ist vor Ort und berichtet fortlaufend.