4. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Bachletten 2020 gegen Srbija 1968 Bachletten 2020 hat am Sonntag gegen Srbija 1968 die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 5:0.

Das Tor von Jordy Figueira in der 26. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bachletten 2020. Benjamin Thalmann sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bachletten 2020. Pascal Wohlwender baute in der 35. Minute die Führung für Bachletten 2020 weiter aus (3:0).

Diego Mighali baute in der 63. Minute die Führung für Bachletten 2020 weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Benjamin Klemperer, der in der 78. Minute die Führung für Bachletten 2020 auf 5:0 ausbaute.

Bei Srbija 1968 sah Srdjan Ilic (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Stefan Todorovic (70.), Srdjan Ilic (70.) und Marko Vulin (77.). Bachletten 2020 blieb ohne Karte.

Bachletten 2020 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 17 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bachletten 2020. Sieben Punkte bedeuten Rang 8. Bachletten 2020 hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Bachletten 2020 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Bachletten 2020 geht es auswärts gegen SC Dornach b (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Für Srbija 1968 war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Srbija 1968 verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Srbija 1968 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team NK Posavina. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Oktober (20.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Bachletten 2020 - FC Srbija 1968 5:0 (3:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 26. Jordy Figueira 1:0. 32. Benjamin Thalmann 2:0. 35. Pascal Wohlwender 3:0. 63. Diego Mighali 4:0. 78. Benjamin Klemperer (Penalty) 5:0. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Jordy Figueira, Fionn Bumann, Diego Mighali, Pablo Iselin, Milan Brupbacher, Pascal Wohlwender, Flavio Bucci, Benjamin Thalmann, Silas Bader, Benjamin Klemperer. – Srbija 1968: Milos Tintor, Sasa Puric, Nikola Milenkovic, Miljan Ralevic, Vuk Pavkovic, Marko Drakul, Nenad Milakovic, Stefan Todorovic, Marko Vulin, Davor Cvijetic, Bruno Miguel Gomes Pires. – Verwarnungen: 70. Stefan Todorovic, 70. Srdjan Ilic, 77. Marko Vulin – Ausschluss: 70. Srdjan Ilic.

