Frauen 3. Liga Überraschungssieg für Concordia Basel gegen Bubendorf Überraschung bei Concordia Basel gegen Bubendorf: Der Tabellenzehnte (Concordia BS) hat am Samstag auswärts den Tabellenfünften klar 5:0 besiegt.

Das Tor von Albana Rushiti in der 23. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Concordia Basel. Melina Metzger erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Concordia Basel. Concordia Basel erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Keisha Verges weiter auf 3:0.

Concordia Basel erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Melanie Frei weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Carolyn Steiner, die in der 80. Minute die Führung für Concordia Basel auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Concordia Basel gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Concordia Basel die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Concordia Basel verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 10. Concordia Basel hat bisher zweimal gewonnen und achtmal verloren.

Mit dem viertplatzierten SV Muttenz kriegt es Concordia Basel im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Breitenbach (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Concordia Basel 0:5 (0:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 23. Albana Rushiti 0:1. 47. Melina Metzger 0:2. 66. Keisha Verges 0:3. 75. Melanie Frei 0:4. 80. Carolyn Steiner 0:5. – Bubendorf: Denise Oppliger, Jael Scheibler, Ramona Thommen, Eva Vakili Tehami, Nina Kosmerlj, Laura Sharon Schaub, Jasmin Trösch, Laila Redjepov, Karin Sprunger, Valentina Papic, Erlisa Ibraimi. – Concordia BS: Melina Schreiber, Sophie Jirasko, Liza Llugiqi, Anja Orschulko, Sabrina Bosco, Albana Rushiti, Sandra Lizamarie Gerwels, Erikene Basha, Melanie Frei, Keisha Verges, Melina Metzger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

