3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Laufen gegen Münchenstein SC Überraschung bei Laufen gegen Münchenstein SC: Der Tabellenachte (Laufen) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten 5:4 besiegt.

Den Auftakt machte Dominik Kofmehl, der in der 14. Minute für Laufen zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Laufen stellte Beat Spinnler in Minute 16 her. Laufen erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Dominik Kofmehl weiter auf 3:0.

Laufen erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Armend Bufaj weiter auf 4:0. Laufen erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch David Guntern weiter auf 5:0. In der 43. Minute verkleinerte Mehmet Cetin den Rückstand von Münchenstein SC auf 1:5.

Eduard Gashi verkürzte in der 47. Minute den Rückstand von Münchenstein SC auf 2:5. Liridon Sinani verkürzte in der 88. Minute den Rückstand von Münchenstein SC auf 3:5. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der Schlussphase kam Münchenstein SC noch auf 4:5 heran. Mehmet Cetin war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Münchenstein SC. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Fabrice Eichenberger (71.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Laufen unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Laufen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein SC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 38 Punkten auf Rang 4. Für Münchenstein SC war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein SC zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Münchenstein (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Laufen 4:5 (2:5) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 14. Dominik Kofmehl 0:1. 16. Beat Spinnler 0:2. 26. Dominik Kofmehl 0:3. 34. Armend Bufaj 0:4. 39. David Guntern 0:5. 43. Mehmet Cetin 1:5. 47. Eduard Gashi 2:5. 88. Liridon Sinani (Penalty) 3:5.93. Mehmet Cetin 4:5. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Berat Kaya, Liridon Sinani, Elias Flores Alvarez, Sofjan Sinani, Ermal Salihu, Eduard Gashi, Mehmet Cetin. – Laufen: Linus Keiner, Matthias Hänggi, Beat Spinnler, Imran Fejzulahovic, Lukas Wüthrich, David Guntern, Luca Brunner, Martin Baleno, Armend Bufaj, Sascha Volpe, Dominik Kofmehl. – Verwarnungen: 69. Antonijo Gjinovski, 71. Fabrice Eichenberger, 86. Gürkan Satilmis, 89. Serdal Aktas, 92. Berat Kaya.

