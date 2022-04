3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Münchenstein SC gegen Schwarz-Weiss Münchenstein SC hat am Samstag gegen Schwarz-Weiss die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Mehmet Cetin, der in der 10. Minute für Münchenstein SC zum 1:0 traf. Nur fünf Minute später traf Mehmet Cetin erneut, so dass es in der 15. Minute 2:0 für Münchenstein SC hiess. Münchenstein SC erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Aid Maliqi weiter auf 3:0.

Janosch Martens verkürzte in der 71. Minute den Rückstand von Schwarz-Weiss auf 1:3. Münchenstein SC erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch Chaudhry Shahroz Akhtar weiter auf 4:1. Schwarz-Weiss verkürzte seinen Rückstand auf 2:4, als Nico Leuenberger ins eigene Tor traf (92).

Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Cihan Yayla (28.), Elias Flores Alvarez (54.) und Ahmet Uluisik (90.). Bei Schwarz-Weiss erhielten Janosch Martens (28.) und Dario Zumsteg (80.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Münchenstein SC eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Münchenstein SC die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein SC nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 12. Münchenstein SC hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz (Platz 9). Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Mit der Niederlage rückt Schwarz-Weiss in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 6. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Liestal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SC Münchenstein 2:4 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 10. Mehmet Cetin 0:1. 15. Mehmet Cetin 0:2. 47. Aid Maliqi 0:3. 71. Janosch Martens 1:3. 86. Chaudhry Shahroz Akhtar 1:4. 92. Eigentor (Nico Leuenberger) 2:4. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Noah Böni, Elia Niederer, Maurice Dubois, Dario Zumsteg, Enis Akman, Janosch Martens, Janis Wyss, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti, Senol Sengül. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Berat Kaya, Cihan Balcin, Cihan Yayla, Youssef Khouda, Eduard Gashi, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin, Dion Morina. – Verwarnungen: 28. Cihan Yayla, 28. Janosch Martens, 54. Elias Flores Alvarez, 80. Dario Zumsteg, 90. Ahmet Uluisik.

