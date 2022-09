4. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Olympia 1963 gegen Timau Basel – Siegesserie von Timau Basel gebrochen Überraschung bei Olympia 1963 gegen Timau Basel: Der Tabellensiebte (Olympia 1963) hat am Sonntag auswärts den Tabellenzweiten 3:1 besiegt.

Maxime Metenier eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Olympia 1963 das 1:0 markierte. Ouassim Yahyaoui sorgte in der 21. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963. Egzon Krasniqi sorgte in der 33. Minute für Timau Basel für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 39. Minute, als Fabio Micael Neto Teixeira die Führung für Olympia 1963 auf 3:1 erhöhte.

Bei Timau Basel sah Mino Montalto (43.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mino Montalto (13.) und Egzon Krasniqi (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Olympia 1963, Christian Luis Coca Figueredo (57.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Olympia 1963 zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Dass Timau Basel so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 2).

In der Tabelle liegt Olympia 1963 weiterhin auf Rang 7. Das Team hat sechs Punkte. Für Olympia 1963 ist es der zweite Sieg in Serie.

Olympia 1963 tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Steinen Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Timau Basel liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Timau Basel erstmals wieder. Timau Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Allschwil (Rang 8). Das Spiel findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: AS Timau Basel - US Olympia 1963 1:3 (1:3) - Rankhof, Basel – Tore: 10. Maxime Metenier 0:1. 21. Ouassim Yahyaoui 0:2. 33. Egzon Krasniqi 1:2. 39. Fabio Micael Neto Teixeira 1:3. – Timau Basel: Lucas Simic, Avni Asani, Aritz Charles Nieto, Francesco Catale, Domenico Seminara, Joao Victor Santos Ramos, Raffaele Montalto, Egzon Krasniqi, Mino Montalto, Matheus Nascimento Ribeiro, Sead Imeri. – Olympia 1963: Ali Kolat, Christian Luis Coca Figueredo, Rayan Boumezza, Daniel Fernando Ferreira Martins, Nadir Boulghobra, Fabio Micael Neto Teixeira, Bilal Kemiha, Nilton Andre Altamirano Semino, Samuel Gugenheim, Maxime Metenier, Ouassim Yahyaoui. – Verwarnungen: 13. Mino Montalto, 57. Egzon Krasniqi, 57. Christian Luis Coca Figueredo – Ausschluss: 43. Mino Montalto.

