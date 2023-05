4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Soleita Hofstetten gegen Reinach Überraschender Sieg für Soleita Hofstetten: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Reinach (5. Rang) auswärts 4:3 geschlagen.

Das erste Tor der Partie fiel für Soleita Hofstetten: Yves Karrer brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Soleita Hofstetten stellte David von Graffenried in Minute 7 her. Laurent Matti baute in der 19. Minute die Führung für Soleita Hofstetten weiter aus (3:0).

Simon Hasenfratz baute in der 30. Minute die Führung für Soleita Hofstetten weiter aus (4:0). Ruben Da Costa Ventura (43. Minute) liess Reinach auf 1:4 herankommen. Linus Baumberger verkürzte in der 66. Minute den Rückstand von Reinach auf 2:4. In der Schlussphase kam Reinach noch auf 3:4 heran. Fabio Bögli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Soleita Hofstetten, nämlich für Kofi Nimeley (77.). Eine Verwarnung gab es für Reinach, nämlich für Yannick Strub (81.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Soleita Hofstetten eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Soleita Hofstetten die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Soleita Hofstetten um einen Platz nach vorne. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Soleita Hofstetten ist es der zweite Sieg in Serie.

Soleita Hofstetten tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.00 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Für Reinach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Riederwald (Platz 10). Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Reinach - SC Soleita Hofstetten 3:4 (1:4) - Fiechten, Reinach – Tore: 1. Yves Karrer 0:1. 7. David von Graffenried 0:2. 19. Laurent Matti 0:3. 30. Simon Hasenfratz 0:4. 43. Ruben Da Costa Ventura 1:4. 66. Linus Baumberger 2:4. 84. Fabio Bögli 3:4. – Reinach: Cyrill Tanner, Fabian Huber, Lucas Mathys, Alain Kaiser, Sven David, Fabio Bögli, Linus Baumberger, Yannick Strub, Gennaro Sacco, Sven Husi, Lorenzo Di Cesare. – Soleita Hofstetten: Timon Haizmann, Dominik Hägeli, Kilian Wüest, Mathias Hägeli, Vincenzo Filetti, Luca Braun, Robin Lauber, David von Graffenried, Laurent Matti, Yves Karrer, Simon Hasenfratz. – Verwarnungen: 77. Kofi Nimeley, 81. Yannick Strub.

