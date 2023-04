3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Stein gegen Birsfelden Überraschender Sieg für Stein: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Birsfelden (2. Rang) zuhause klar 4:1 geschlagen.

Kevin Strässle eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Stein das 1:0 markierte. Stein baute in der 35. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Kevin Strässle. Stein erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Yanis Jung weiter auf 3:0.

Fitim Dauti verkürzte in der 51. Minute den Rückstand von Birsfelden auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Hug in der 62. Minute, als er für Stein zum 4:1 traf.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Birsfelden. Stein blieb ohne Karte.

In den bisherigen Spielen ist Stein nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Stein die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Stein bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 13. Stein hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lausen 72 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 2. Birsfelden hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Birsfelden zuhause gegen das erstplatzierte Team AC Rossoneri zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Stein - FC Birsfelden 4:1 (3:0) - Bustelbach, Stein – Tore: 10. Kevin Strässle 1:0. 35. Kevin Strässle 2:0. 36. Yanis Jung 3:0. 51. Fitim Dauti 3:1. 62. Fabian Hug 4:1. – Stein: Marco Schlatter, Daniel Lovric, Fabian Näf, Silvan Ackermann, Lirim Gashi, Luca Gränacher, Leonardo Toro, Kevin Strässle, Michael Weiss, Fabian Hug, Yanis Jung. – Birsfelden: Dzeladin Dzeladini, Filip Golubovic, Bardh Dauti, Betim Dauti, Edon Jashari, Fitim Dauti, Giuseppe De Fregias, Rinor Kadrievski, Mertan Yildiz, Moreno Damiano, Nico Frick. – Verwarnungen: 12. Edon Jashari, 75. Fitim Dauti, 81. Giuseppe De Fregias, 89. Bardh Dauti.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:32 Uhr.