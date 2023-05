3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Stein gegen Lausen – Später Siegtreffer Stein hat am Samstag gegen Lausen die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das achtklassierte Team 4:3.

(chm)

Leonardo Toro eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Stein das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Gleichstand stellte Elias Küng durch seinen Treffer für Lausen in der 31. Minute her. In der 36. Minute schoss Arbnor Rexhaj Lausen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Zum Ausgleich für Stein traf Luca Gränacher in der 49. Minute. Das Tor von Sebastian Gysin in der 58. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Lausen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 80, als Michael Weiss für Stein erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Kevin Strässle alles klar. Sein Treffer in der 89. Minute zum 4:3 sicherte Stein den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Lausen sah Arbnor Rexhaj (97.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jan Gysin (89.), Sascha Weiss (91.) und Arbnor Rexhaj (97.). Bei Stein gab es vier gelbe Karten.

In den bisherigen Spielen ist Stein nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Stein die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Mit dem Sieg liegt Stein neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 12. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt FC Schwarz-Weiss b. Für Stein ist es der zweite Sieg in Serie.

Stein spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Zwingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (11. Mai) (20.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Nach der Niederlage büsst Lausen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 10. Lausen hat bisher achtmal gewonnen und 13mal verloren.

Lausen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Stein 3:4 (2:1) - Bifang, Lausen – Tore: 26. Leonardo Toro (Penalty) 0:1.31. Elias Küng 1:1. 36. Arbnor Rexhaj (Penalty) 2:1.49. Luca Gränacher 2:2. 58. Sebastian Gysin 3:2. 80. Michael Weiss 3:3. 89. Kevin Strässle 3:4. – Lausen: Sascha Weiss, Ivan De Paola, Sascha Meder, Timo Lakerveld, Ardian Kasa, Jan Gysin, Antonino Crimi, Sebastian Gysin, Jeremy Küng, Arbnor Rexhaj, Elias Küng. – Stein: Marco Schlatter, Daniel Lovric, Fabian Näf, Silvan Ackermann, Lirim Gashi, Luca Gränacher, Leonardo Toro, Kevin Strässle, Michael Weiss, Fabian Hug, Yanis Jung. – Verwarnungen: 34. Marco Schlatter, 70. Tom Müller, 75. David Locher, 89. Jan Gysin, 90. Yanis Jung, 91. Sascha Weiss, 97. Arbnor Rexhaj – Ausschluss: 97. Arbnor Rexhaj.

