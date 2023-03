3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Therwil gegen Birsfelden – Morris Kessler mit Siegtor Überraschender Sieg für Therwil: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Birsfelden (1. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Birsfelden ging in der 21. Minute 1:0 in Führung, als Gregor Schaffter ins eigene Tor traf. Gleichstand stellte Roman Eschbach durch seinen Treffer für Therwil in der 52. Minute her. Shuajb Destani traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Birsfelden.

In der 67. Minute traf Yanic Fläcklin für Therwil zum 2:2-Ausgleich. Morris Kessler sorgte in der 69. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Therwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Rinor Kadrievski (51.), Ardit Dema (66.) und Giuseppe De Fregias (85.). Bei Therwil erhielten Basil Schubiger (51.) und Dominik Bätscher (85.) eine gelbe Karte.

Dass Birsfelden so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 21 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Therwil um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Therwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Lausen 72 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Birsfelden ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 39 Punkte bedeuten Rang 2. Birsfelden hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Birsfelden daheim gegen das drittplatzierte Team FC Nordstern BS zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Therwil - FC Birsfelden 3:2 (0:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 21. Eigentor (Gregor Schaffter) 0:1.52. Roman Eschbach 1:1. 60. Shuajb Destani 1:2. 67. Yanic Fläcklin 2:2. 69. Morris Kessler 3:2. – Therwil: Christoph Hess, David Flückiger, Michel Rohrbach, Gregor Schaffter, Roman Eschbach, Yanic Fläcklin, Basil Schubiger, Morris Kessler, Urban Schaffter, Raphael Suter, Noah Gellert. – Birsfelden: Dzeladin Dzeladini, Filip Golubovic, Betim Dauti, Edon Jashari, Giuseppe De Fregias, Nico Frick, Seyfettin Kalayci, Max Forsbach, Fitim Dauti, Devrim Barkin, Ömer Dilaver Yagimli. – Verwarnungen: 51. Basil Schubiger, 51. Rinor Kadrievski, 66. Ardit Dema, 85. Giuseppe De Fregias, 85. Dominik Bätscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 21:26 Uhr.