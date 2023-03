4. Liga, Gruppe 1 Virtus Liestal beendet Niederlagenserie gegen Rheinfelden 1909 Nach sechs Niederlagen in Serie hat Virtus Liestal am Samstag gegen Rheinfelden 1909 einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:0.

(chm)

In der 8. Minute gelang Cyrill Ilg der Führungstreffer zum 1:0 für Virtus Liestal. Virtus Liestal baute die Führung in der 25. Minute (Nico De Simone) weiter aus (2:0). Cyrill Ilg baute in der 34. Minute die Führung für Virtus Liestal weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Simon Mirakaj, der in der 78. Minute die Führung für Virtus Liestal auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Virtus Liestal sah Riccardo Costanzo (55.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nico De Simone (23.), Alessio Nucerito (45.) und Mattia Tufilli (82.). Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden 1909 für Emre Colak (31.) und Ridvan Emini (39.).

Die Abwehr von Rheinfelden 1909 kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Virtus Liestal unverändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Virtus Liestal geht es auf fremdem Terrain gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Rheinfelden 1909 verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rheinfelden 1909 war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Rheinfelden 1909 4:0 (3:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 8. Cyrill Ilg 1:0. 25. Nico De Simone 2:0. 34. Cyrill Ilg 3:0. 78. Simon Mirakaj 4:0. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Alessandro Basile, Simon Mirakaj, Francesco Pingitore, Radovan Colovic, David Bürki, Cyrill Ilg, Leonardo Tufilli, Raphael Buser, Nico De Simone, Alessio Nucerito. – Rheinfelden 1909: Metin Yildiz, Aidan Müller, Emre Colak, Musa Tekin, Andreas Schmidlin, Isyan Atesci, Yanick Bürgin, Yannic Baumann, Aaron Aebischer, Juan Castro Nunes, Burak Hacilar. – Verwarnungen: 23. Nico De Simone, 31. Emre Colak, 39. Ridvan Emini, 45. Alessio Nucerito, 82. Mattia Tufilli – Ausschluss: 55. Riccardo Costanzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 05:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.