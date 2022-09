4. Liga, Gruppe 1 Wallbach holt sich drei Punkte gegen Pratteln Wallbach behielt im Spiel gegen Pratteln am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Enis Xhemalija eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. Leutrim Teplani sorgte in der 27. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Pratteln. Pratteln erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Jorma Isenschmid weiter auf 3:0.

Pratteln erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Tamaz Avdalian weiter auf 4:0. In der 58. Minute verkleinerte Oliver Spähni den Rückstand von Wallbach auf 1:4. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Francesco Alletto in der 87. Minute für Wallbach auf 2:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Pratteln erhielten Jack Onpeng (84.) und Kastriot Ferati (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wallbach erhielt: Philippe Kummli (42.)

Trotz dem Sieg hat Wallbach in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 9 (-1). Wallbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Wallbach siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Wallbach auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Oberdorf (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (1. Oktober) statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Pratteln macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Pratteln war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Pratteln spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kaiseraugst (Platz 5). Die Partie findet am Sonntag (2. Oktober) statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 4:2 (3:0) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 13. Enis Xhemalija 1:0. 27. Leutrim Teplani 2:0. 30. Jorma Isenschmid 3:0. 49. Tamaz Avdalian 4:0. 58. Oliver Spähni 4:1. 87. Francesco Alletto (Penalty) 4:2. – Wallbach: David Waldmeier, Ramon Rutishauser, Mirco Senn, Silvan Füglister, Oliver Kalt, Haris Malmudirevic, Noel Hasler, Philippe Kummli, Oliver Spähni, Simon Bitter, Benjamin Guarda. – Pratteln: Salem Fahdy, Ufuk Yorozlu, Enis Xhemalija, Aldin Becirovic, Jorma Isenschmid, Tamaz Avdalian, Arda Kara, Jack Onpeng, Kastriot Ferati, Leutrim Teplani, Navid Nategh. – Verwarnungen: 42. Philippe Kummli, 84. Jack Onpeng, 90. Kastriot Ferati.

