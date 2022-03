4. Liga, Gruppe 1 Wallbach mit drei Punkten auswärts gegen Diegten Eptingen Wallbach gewinnt am Samstag auswärts gegen Diegten Eptingen 5:3.

(chm)

Oliver Spähni eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Wallbach das 1:0 markierte. In der 19. Minute baute Andreas Stocker den Vorsprung für Wallbach auf zwei Tore aus (2:0). Oliver Spähni baute in der 30. Minute die Führung für Wallbach weiter aus (3:0).

Nicolas von Philipsborn baute in der 46. Minute die Führung für Wallbach weiter aus (4:0). In der 50. Minute verkleinerte Alexander Wolf den Rückstand von Diegten Eptingen auf 1:4. Andreas Stocker baute in der 59. Minute die Führung für Wallbach weiter aus (5:1).

Alexander Wolf verkürzte in der 73. Minute den Rückstand von Diegten Eptingen auf 2:5. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Sven Zeller in der 87. Minute für Diegten Eptingen auf 3:5.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Jenni von Diegten Eptingen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Wallbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Diegten Eptingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Wallbach: 21 Punkte bedeuten Rang 6. Wallbach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Wallbach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team AC Virtus Liestal, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Für Diegten Eptingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Diegten Eptingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kaiseraugst (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Wallbach-Zeiningen 3:5 (0:3) - Hofmatt, Diegten – Tore: 16. Oliver Spähni 0:1. 19. Andreas Stocker 0:2. 30. Oliver Spähni 0:3. 46. Nicolas von Philipsborn 0:4. 50. Alexander Wolf 1:4. 59. Andreas Stocker 1:5. 73. Alexander Wolf 2:5. 87. Sven Zeller 3:5. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Pascal Schäublin, Simon Jenni, Petr Schafran, Elia Schmutz, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Jan Krieg, Lorin Weber, Alexander Wolf, Sven Zeller. – Wallbach: Nikolas Sommer, Thomas Aranyi, Andreas Schlienger, Andreas Stocker, Mirco Senn, Oliver Spähni, Timm Bienz, Branko Popovic, Nicolas von Philipsborn, Haris Malmudirevic, Simon Bitter. – Verwarnungen: 70. Simon Jenni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 05:43 Uhr.