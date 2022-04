4. Liga, Gruppe 1 Wallbach mit Sieg gegen Virtus Liestal Wallbach behielt im Spiel gegen Virtus Liestal am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nicolas von Philipsborn für Wallbach. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Nicolas von Philipsborn war in der 54. Minute auch für das 2:0 für Wallbach verantwortlich. Wallbach erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Francesco Alletto weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Stefano Petrucci in der 85. Minute für Virtus Liestal auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Virtus Liestal erhielten Nico De Simone (74.) und Rodrigo Antonio Polonio de Jesus (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Nicolas von Philipsborn (43.) kassierte sie.

Dass Wallbach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Wallbach durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wallbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 5. Wallbach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wallbach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SV Sissach. Die Partie findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Mit der Niederlage rückt Virtus Liestal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 6. Virtus Liestal hat bisher achtmal gewonnen und siebenmal verloren.

Virtus Liestal spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - AC Virtus Liestal 3:1 (1:0) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 11. Nicolas von Philipsborn 1:0. 54. Nicolas von Philipsborn 2:0. 60. Francesco Alletto 3:0. 85. Stefano Petrucci (Penalty) 3:1. – Wallbach: Nikolas Sommer, Diego Alletto, Andreas Stocker, Ramon Rutishauser, Thomas Aranyi, Nicolas von Philipsborn, Haris Malmudirevic, Simon Bitter, Branko Popovic, Francesco Alletto, Oliver Spähni. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, David Bürki, Rodrigo Antonio Polonio de Jesus, Raphael Buser, Jonatan De Simone, Noah Davide Plozza, Kevin Thommen, Stefano Gigliotti, Nrece Nrecaj, Stefano Petrucci, Dries Neirinck. – Verwarnungen: 43. Nicolas von Philipsborn, 74. Nico De Simone, 89. Rodrigo Antonio Polonio de Jesus.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.04.2022 08:03 Uhr.