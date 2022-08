3. Liga, Gruppe 2 Wiederum drei Punkte für Münchenstein FC bei Sieg gegen Dardania Münchenstein FC gewinnt am Samstag auswärts gegen Dardania 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Luca Ritter, der in der 8. Minute für Münchenstein FC zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 32. Minute, als Axhi Ademaj für Dardania traf. Matteo Saracino schoss Münchenstein FC in der 49. Minute zur 2:1-Führung.

Münchenstein FC baute die Führung in der 56. Minute (Luca Ritter) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Biravin Sambasivam in der 84. Minute, als er für Münchenstein FC zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Argjend Emini (19.), Axhi Ademaj (42.) und Nasuf Lutfiu (70.). Keine einzige Karte erhielt Münchenstein FC.

Münchenstein FC reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Im nächsten Spiel trifft Münchenstein FC auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Reinach. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Dardania liegt nach Spiel 2 auf Rang 14. Für Dardania geht es zuhause gegen FC Bubendorf (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Dardania - FC Münchenstein 1:4 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 8. Luca Ritter 0:1. 32. Axhi Ademaj 1:1. 49. Matteo Saracino 1:2. 56. Luca Ritter 1:3. 84. Biravin Sambasivam 1:4. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Jetlir Alaj, Krenar Ademaj, Axhi Ademaj, Louay Abusnena, Christian Ramaj, Argjend Emini, Gazmend Selishta, Zebur Qerimi, Erin Ziba, Naser Kurtaj. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Cyrille Hagen, Fabio Di Benedetto, Finn Leitner, Biravin Sambasivam, Vlerand Redzepi, Luca Ritter, Sandro Menegola, Matteo Saracino, Alessandro Scerna. – Verwarnungen: 19. Argjend Emini, 42. Axhi Ademaj, 70. Nasuf Lutfiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

