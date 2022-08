4. Liga, Gruppe 1 Wiederum drei Punkte für Pratteln bei Sieg gegen Möhlin-Riburg/ACLI – Mertcan Toytemur trifft spät zum Sieg Pratteln gewinnt am Samstag auswärts gegen Möhlin-Riburg/ACLI 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Pratteln das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Mertcan Toytemur.

Joel Schwendinger hatte mit dem ersten Tor der Partie (5. Minut.) pratteln 1:0 in Führung gebracht. In der 43. Minute traf Thomas Kym für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:1-Ausgleich. In der 45. Minute war es an Said Sin, Pratteln 2:1 in Führung zu bringen. Möhlin-Riburg/ACLI glich in der 85. Minute durch Thomas Kym aus.

Bei Möhlin-Riburg/ACLI sah William Bernardo do Amaral (39.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem William Bernardo do Amaral (1.) und Beqiraj Flamur (31.). Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Rafael Marques Pereira (38.) und Jose Argenis Pichardo Santos (39.).

Pratteln reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Pratteln spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Diegten Eptingen (Platz 5). Die Partie findet am 3. September statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Nach dem zweiten Spiel steht Möhlin-Riburg/ACLI auf dem zehnten Rang. Mit dem viertplatzierten FC Kaiseraugst kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Pratteln 2:3 (1:2) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 5. Joel Schwendinger 0:1. 43. Thomas Kym 1:1. 45. Said Sin 1:2. 85. Thomas Kym 2:2. 88. Mertcan Toytemur 2:3. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Vittorio Grande, Marc Frey, Beqiraj Flamur, Sébastien Arndt, William Bernardo do Amaral, Mateo Chamorro, Marco Kym, Lovro Matic, Thomas Kym, Pascal Furrer. – Pratteln: Mertcan Toytemur, Aldin Becirovic, Meriton Neziraj, Idriz Basic, Ufuk Yorozlu, Joel Schwendinger, Davide Mulè, Andres Alejandro Sandoval Murillo, Semih Cin, Rafael Marques Pereira, Jose Argenis Pichardo Santos. – Verwarnungen: 1. William Bernardo do Amaral, 31. Beqiraj Flamur, 38. Rafael Marques Pereira, 39. Jose Argenis Pichardo Santos – Ausschluss: 39. William Bernardo do Amaral.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 23:16 Uhr.