4. Liga, Gruppe 3 Yannic Altermatt führt Dornach mit drei Toren zum Sieg gegen Röschenz Sieg für Dornach: Gegen Röschenz gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0.

(chm)

Yannic Altermatt erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Dornach. Erneut Yannic Altermatt traf in der 20. Minute auch zum 2:0 für Dornach. Erneut Yannic Altermatt traf in der 29. Minute auch zum 3:0 für Dornach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Maximilian Ditzler in der 88. Minute, als er für Dornach zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Röschenz. Die einzige gelbe Karte bei Dornach erhielt: Claude Nyfeler (42.)

In der Abwehr gehört Dornach zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Röschenz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Dornach. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Dornach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 5. Für Dornach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Dornach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Riederwald (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Röschenz gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Röschenz hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Röschenz geht es zuhause gegen FC Aesch (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: SC Dornach - FC Röschenz 4:0 (3:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 11. Yannic Altermatt 1:0. 20. Yannic Altermatt 2:0. 29. Yannic Altermatt 3:0. 88. Maximilian Ditzler (Penalty) 4:0. – Dornach: Mustafa Berke Eken, Varun Kirupairajah, Claude Nyfeler, Noe Gschwind Pajeres, Lukas Berg, Maximilian Ditzler, Gabriel Di Noto, Raul Gschwind, Matyas Bartha, Yannic Altermatt, Stephen Munya. – Röschenz: Daniel Steiner, Janik Steg, Cyrill Christ, Michel Cueni, Colin Darms, Jan Steingruber, Roberto Cerone, Lukas Jecker, Andrin Küng, Mark Wasem, Raphael Thomann. – Verwarnungen: 4. Janik Steg, 39. Lukas Jecker, 42. Claude Nyfeler, 47. Roberto Cerone, 66. Cyrill Christ, 83. Jan Trachsler.

