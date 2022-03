4. Liga, Gruppe 3 Yannick Stücklin rettet Reinach einen Punkt gegen Laufen Je ein Punkt für Reinach und Laufen: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Trotz einer 87 Minuten andauernden Führung ging Laufen lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Durch Tore von Philipp Schmidlin und Dominik Kofmehl ging Laufen bis in die 16. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Reinach darauf zu reagieren: Zunächst gelang Floriano Calo in der 27. Minute der Anschlusstreffer, Yannick Stücklin sorgte schliesslich für den Ausgleich (93.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Reinach, Gennaro Sacco (63.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Laufen, nämlich für Gilles Eichenberger (74.).

Die Tabellensituation hat sich für Reinach nicht verändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Reinach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Kleinlützel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. März statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 2. Laufen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Laufen in einem Heimspiel mit FC Therwil (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Reinach - FC Laufen a 2:2 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 6. Philipp Schmidlin 0:1. 16. Dominik Kofmehl 0:2. 27. Floriano Calo 1:2. 93. Yannick Stücklin 2:2. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Yannick Stücklin, Raphael Schär, Linus Baumberger, Lenard Bubendorf, Yannick Strub, Michael Stephane Rodrigues Ramos, robin Martin, Sven Husi, Floriano Calo. – Laufen: Yannic Heinlin, Silvan Tschan, Michel Raidler, Beat Spinnler, Andrin Steiner, Benjamin Niederberger, Eric Anklin, Philipp Schmidlin, Eric Borer, Dominik Kofmehl, Dario Plattner. – Verwarnungen: 63. Gennaro Sacco, 74. Gilles Eichenberger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Münchenstein 1:2, FC Therwil - FC Aesch 5:3, FC Röschenz - FC Ettingen 0:3, FC Reinach - FC Laufen a 2:2, FC Oberwil - SC Dornach 4:5

Tabelle: 1. FC Röschenz 12 Spiele/28 Punkte (41:13). 2. FC Laufen a 12/25 (34:14), 3. FC Ettingen 12/23 (43:33), 4. FC Aesch 12/20 (45:26), 5. SC Dornach 12/20 (34:20), 6. FC Münchenstein 12/19 (23:37), 7. FC Riederwald 12/16 (21:33), 8. FC Oberwil 12/16 (29:29), 9. FC Reinach 12/13 (23:29), 10. FC Brislach 11/9 (23:41), 11. FC Therwil 12/9 (18:39), 12. FC Kleinlützel 11/6 (18:38).

