3. Liga, Gruppe 1 Zwingen gewinnt deutlich gegen Schwarz-Weiss Zwingen behielt im Spiel gegen Schwarz-Weiss am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

In der 13. Minute war es an Patrick Müller, Zwingen 1:0 in Führung zu bringen. Daniel Stegmüller sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zwingen. In der 81. Minute baute der gleiche Daniel Stegmüller die Führung für Zwingen weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zwingen erhielten Steven Santheyapillai (72.) und Sandro Maceiras (78.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Schwarz-Weiss.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 59 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Zwingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Zwingen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 6). Das Spiel findet am 6. Mai statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Schwarz-Weiss verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem siebtplatzierten FC Liestal kriegt es Schwarz-Weiss als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Zwingen 0:3 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 13. Patrick Müller 0:1. 65. Daniel Stegmüller 0:2. 81. Daniel Stegmüller 0:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Fabio Gisler, Tugay Portakal, Eduardo Eggenberger, Jannik Engels, Bastien Quillet, Yannick Benz, Mischa David Müller, Silas Gusset, Simon Behringer, Elias Stockmeyer. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Steven Hänggi, Pravin Manotheepan, Sandy Sprunger, Fabian Brunner, Patrick Müller, Jonas Nussbaumer, Dominique Tschabold, Dominik Studer, Kevin Iyadurai. – Verwarnungen: 72. Steven Santheyapillai, 78. Sandro Maceiras.

