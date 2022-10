3. Liga, Gruppe 1 Zwingen holt sich drei Punkte gegen Schwarz-Weiss Zwingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Schwarz-Weiss 5:4.

Das Skore eröffnete Sandro Piatti in der 16. Minute. Er traf für Zwingen zum 1:0. Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 25. Minute (Leo Andrin Küng). Patrick Müller erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Zwingen.

Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 40. Minute (Leo Andrin Küng). Denojahn Ponnuthurai traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Zwingen. In der 72. Minute baute der gleiche Denojahn Ponnuthurai die Führung für Zwingen weiter aus.

Per Penalty traf nochmals Leo Andrin Küng in der 77. Minute für Schwarz-Weiss zum Anschlusstreffer (3:.) in der 86. Minute baute Renato Lisser den Vorsprung für Zwingen auf zwei Tore aus (5:3). In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 4:5 heran. Bastien Quillet war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Bastien Quillet (43.) und Leo Andrin Küng (85.). Eine Verwarnung gab es für Zwingen, nämlich für Sandy Sprunger (78.).

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 9).

Zwingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Zwingen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Für Zwingen geht es auswärts gegen FC Black Stars (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Heimspiel gegen FC Liestal (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Zwingen - FC Schwarz-Weiss b 5:4 (2:2) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 16. Sandro Piatti 1:0. 25. Leo Andrin Küng 1:1. 40. Patrick Müller 2:1. 40. Leo Andrin Küng 2:2. 61. Denojahn Ponnuthurai 3:2. 72. Denojahn Ponnuthurai 4:2. 77. Leo Andrin Küng (Penalty) 4:3.86. Renato Lisser 5:3. 88. Bastien Quillet 5:4. – Zwingen: Silvan Lüscher, Sandro Guthauser, Sandro Schütz, Fabian Brunner, Nicola Spano, Patrick Müller, Renato Lisser, Sandy Sprunger, Pravin Manotheepan, Sandro Piatti, Matthias Nussbaumer. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Bastien Quillet, Thomas Rüdisüli, Fabio Gisler, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Vinzenz Wyss, Stefan Thommen, Simon Behringer, Mauro Spampinato, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 43. Bastien Quillet, 78. Sandy Sprunger, 85. Leo Andrin Küng.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

