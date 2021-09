3. Liga, Gruppe 1 Zwingen mit drei Punkten auswärts gegen Breitenbach – Sandro Piatti mit Siegtor Sieg für Zwingen: Gegen Breitenbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Sandro Piatti den Treffer zum 3:2 für Zwingen erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Dominik Studer in der 5. Minute für Zwingen geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 32, als Adrian Altermatt für Breitenbach erfolgreich war. In der 41. Minute gelang Jan Grossenbacher der Führungstreffer zum 2:1 für Breitenbach. Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Sandro Piatti traf für Zwingen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Breitenbach sah Tobias Oesch (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Krug (10.) und Silvan Walliser (70.). Bei Zwingen gab es sechs gelbe Karten.

Zwingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Zwingen folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Für Zwingen geht es auswärts gegen SC Binningen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle verliert Breitenbach Plätze und zwar von Rang 10 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Breitenbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn AC Rossoneri (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Zwingen 2:3 (2:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 5. Dominik Studer 0:1. 32. Adrian Altermatt 1:1. 41. Jan Grossenbacher 2:1. 52. Sandro Piatti 2:2. 76. Sandro Piatti 2:3. – Breitenbach: Raphael Walliser, Stefan Liechty, Aurelian Merckx, Michael Krug, Tobias Oesch, Jan Grossenbacher, Valmir Rexhepi, Silvan Walliser, Manuel Schneider, Adrian Altermatt, Lukas Wyss. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Sandro Guthauser, Steven Hänggi, Patrick Müller, Denojahn Ponnuthurai, Pravin Manotheepan, Renato Lisser, Sandro Schütz, Dominik Studer, Sandro Piatti, Alessio Piatti. – Verwarnungen: 10. Michael Krug, 31. Patrick Müller, 52. Sandro Piatti, 70. Silvan Walliser, 72. Alain Mayer, 86. Alessio Piatti, 92. Pascal Galmarini, 95. Araveen Kiddinan – Ausschluss: 76. Tobias Oesch.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - AC Rossoneri 2:2, FC Therwil - BCO Alemannia Basel 7:1, FC Black Stars - US Olympia 1963 7:5, FC Breitenbach - FC Zwingen 2:3, FC Oberwil - FC Laufen 2:2, FC Gelterkinden - SC Binningen 3:2

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:1). 2. FC Gelterkinden 3/6 (8:5), 3. FC Black Stars 3/6 (12:10), 4. SC Binningen 3/6 (10:5), 5. FC Oberwil 3/5 (5:2), 6. FC Laufen 2/4 (6:3), 7. FC Zwingen 3/4 (4:6), 8. FC Concordia Basel 1/3 (1:0), 9. FC Bubendorf 2/3 (4:6), 10. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 11. AC Rossoneri 3/2 (2:6), 12. FC Breitenbach 3/1 (5:9), 13. US Olympia 1963 3/0 (5:11), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 13:49 Uhr.