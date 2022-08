3. Liga, Gruppe 1 Zwingen mit drei Punkten auswärts gegen Lausen im Auftaktspiel – Drei Treffer für Sandro Piatti Zwingen bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Lausen auswärts mit 3:2

(chm)

Zwingen ging bis in die 38. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Sandro Piatti in der 28. Minute und Sandro Piatti in der 38. Minute. Allerdings schaffte Lausen in der 45. Minute den Anschlusstreffer (Elias Küng) und in der 57. Minute den Ausgleich (Joris Gysin). Der Siegtreffer fiel in der 73. Minute durch Sandro Piatti.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Patrick Müller (76.) und Silvan Lüscher (83.). Eine Verwarnung gab es für Lausen, nämlich für Ardian Kasa (76.).

Zwingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Im nächsten Spiel trifft Zwingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Röschenz. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Nach dem ersten Spiel steht Lausen auf dem elften Rang. Lausen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Liestal (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. August statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Zwingen 2:3 (1:2) - Bifang, Lausen – Tore: 28. Sandro Piatti 0:1. 38. Sandro Piatti 0:2. 45. Elias Küng 1:2. 57. Joris Gysin 2:2. 73. Sandro Piatti 2:3. – Lausen: Leandro Peng, Ardian Kasa, Cedric Wilhelm, Sascha Meder, Alessio Crimi, Jan Gysin, Joris Gysin, Arbnor Rexhaj, Antonino Crimi, Andri Herger, Elias Küng. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Patrick Müller, Steven Hänggi, Sandro Schütz, Jonas Nussbaumer, Kevin Iyadurai, Sandy Sprunger, Fesnik Jashari, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 76. Ardian Kasa, 76. Patrick Müller, 83. Silvan Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

