3. Liga, Gruppe 1 Zwingen stolpert gegen Binningen Binningen hat am Samstag gegen Zwingen die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team, und das gleich mit 4:1.

Pablo Krug eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Binningen das 1:0 markierte. Roger Niederhauser erhöhte in der 31. Minute zur 2:0-Führung für Binningen. In der 45. Minute gelang Zwingen (Luca Labhart) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 77. Minute brachte Flavio Krug Binningen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Roger Niederhauser in der 86. Minute, als er für Binningen zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 9. Für Binningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Binningen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Liestal (Platz 6). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach der Niederlage büsst Zwingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 8. Zwingen hat bisher neunmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zwingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Zwingen - SC Binningen a 1:4 (1:2) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 22. Pablo Krug 0:1. 31. Roger Niederhauser 0:2. 45. Luca Labhart 1:2. 77. Flavio Krug 1:3. 86. Roger Niederhauser 1:4. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Sandro Schütz, Sandy Sprunger, Fabian Brunner, Denojahn Ponnuthurai, Patrick Müller, Nicola Spano, Dominik Studer, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Olivier Regis, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Jannik Frank. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

