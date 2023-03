3. Liga, Gruppe 1 Zwingen und Röschenz spielen unentschieden Zwingen und Röschenz spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das Skore eröffnete Denojahn Ponnuthurai in der 29. Minute. Er traf für Zwingen zum 1:0. In der 54. Minute traf Roberto Cerone ins eigene Gehäuse. Damit lag Zwingen mit zwei Toren im Vorsprung. Per Penalty traf Philipp Borer in der 56. Minute für Röschenz zum Anschlusstreffer (1:.) raphael Thomann glich in der 70. Minute für Röschenz aus. Es hiess 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Röschenz für Jan Steingruber (60.), Mark Wasem (87.) und Fabian Karrer (94.). Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Denojahn Ponnuthurai (7.) und Patrick Müller (66.).

Die Tabellensituation hat sich für Zwingen nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 12). Das Spiel findet am Mittwoch (22. März) statt ( Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Röschenz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Röschenz hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Röschenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Black Stars (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (22. März) ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Zwingen - FC Röschenz 2:2 (1:0) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 29. Denojahn Ponnuthurai 1:0. 54. Eigentor (Roberto Cerone) 2:0.56. Philipp Borer (Penalty) 2:1.70. Raphael Thomann 2:2. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Fabian Brunner, Sandro Guthauser, Lars Karrer, Patrick Müller, Dominique Tschabold, Renato Lisser, Denojahn Ponnuthurai, Dominik Studer, Sandro Piatti. – Röschenz: Cyrill Christ, Janik Steg, Colin Darms, Kimon Flury, Michel Cueni, Roberto Cerone, Marco Cueni, Raphael Thomann, Philipp Borer, Victor Misev, Jan Steingruber. – Verwarnungen: 7. Denojahn Ponnuthurai, 60. Jan Steingruber, 66. Patrick Müller, 87. Mark Wasem, 94. Fabian Karrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 19:02 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.