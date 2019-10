Die am Freitag beginnende Kunstturn-WM in Stuttgart steht im Zeichen der Olympischen Spiele 2020. «Das Team über alles», lautet das Motto der Schweizer. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sind zwölf Teams am Highlight in Tokio dabei. Je drei Nationen qualifizierten sich bereits an der letztjährigen WM in Doha für Tokio, somit sind in Stuttgart noch neun Olympiatickets zu vergeben. «Ich wäre enttäuscht, wenn wir die Top 12 nicht erreichen würden», sagt Bernhard Fluck, Cheftrainer der Männer. Tatsächlich sind die Chancen sehr gut. An der WM vor einem Jahr belegten die Schweizer den 6. Platz. Ausserdem blieben sie vom Verletzungspech verschont, sodass sie in der gleichen Besetzung antreten können wie in Doha und an Olympia 2016 in Rio (9.) – mit Baumann, Brägger, Gischard, Hegi und Yusof. Der Optimismus ist gross, es erneut zu schaffen. Dafür rücken die eigenen Ansprüche etwas in den Hintergrund. «Der Gesamtschwierigkeitswert ist nicht der höchste, den ich bislang geturnt bin, weil wir im Team auf die Sicherheit schauen», sagt Hegi. Ein Gerätefinal ist deshalb nicht explizit das Ziel des Reck-Europameisters von 2018.

«Wir sind ‹zwäg›», ist Brägger überzeugt. Das müssen die Schweizer auch sein, denn es ist davon auszugehen, dass das Niveau sehr hoch sein wird. Jedenfalls dürfte es kaum mehr so viele Stürze geben wie vor einem Jahr. Damals konnten Elementverbindungen noch getestet werden, wie sie bei den Richtern ankommen. Nun stand der Feinschliff, die Detailarbeit im Vordergrund, weshalb die Übungen wohl allgemein stabiler geturnt werden dürften.