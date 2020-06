Sportrechtler erklärt, wie die Chancen des FC Sion mit der Klage gegen unsere Fussball-Liga stehen

Martin Kaiser: Die Swiss Football League hat eine Monopolstellung im Schweizer Fussball, da es nur eine Super League gibt, die alles entscheidet. Ein möglicher Missbrauch einer Monopolstellung kann stets überprüft werden. Vorliegend haben sich die Vereine mit einem Mehrheitsentscheid für die Weiterführung der Saison ausgesprochen. Es liegt ein demokratischer Verbandsbeschluss der Vereine vor. Der FC Sion müsste wohl eher gegen diesen Verbandsbeschluss vorgehen und aufzeigen, inwiefern er gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen oder Verbandsrecht verstossen würde. Das sehe ich vorliegend nicht, auch wenn Geisterspiele nicht unbedingt im Sinne des Sports sind und auch wirtschaftlich einen Verlust darstellen. Hier könnten ja die bereitgestellten Darlehen helfen, beziehungsweise müsste dort der Bund nun allenfalls nachbessern aufgrund der Einbussen durch die Geisterspiele. Erwähnenswert ist aber noch, dass der FC Sion im Jahre 2004 vor einem staatlichen Gericht einen wettbewerbsrechtlichen Erfolg gegen die SFL erzielte: Damals musste der FC Sion in die laufende Challenge League-Saison integriert werden, nachdem die SFL dem FC Sion die Lizenz verweigerte bzw. die nachträgliche Teilnahme am Saisonbetrieb erschwerte.

Herr Kaiser, Christian Constantin wendet sich an die Wettbewerbskommission und will von ihr überprüft haben, ob die Weiterführung der Saison rechtens ist. Wie sind seine Chancen?

Welche arbeitsrechtlichen Möglichkeiten hat Sion-Präsident Christian Constantin?

Der Arbeitsvertrag zwischen dem FC Sion und Serey Die ab Juni 2020 ist für die SFL aus den genannten Gründen nicht relevant. Der Spieler kann aktuell gemäss anwendbaren Regularien nicht registriert werden. Xamax kann sich im Gegenzug auch auf den Standpunkt stellen, dass der Vertrag von Serey Die bis zum effektiven Ablauf der Saison weitergeht, obwohl er eigentlich Ende Mai 2020 auslief.

Welche Argumente hat die Fifa, dass Ihre empfohlenen Grundsätze auch von einem Zivilgericht berücksichtigt werden?

Will man die laufende Saison fertig spielen, was von den Vereinen ja beschlossen wurde, kann man es nur so handhaben. Man kann argumentieren, dass sich die Clubs mit der (Mehrheits-)Zustimmung für die Weiterführung der Saison auch diesen Grundsätzen der Fifa unterordnen. Müsste ein Zivilgericht über eine entsprechende arbeitsrechtliche Streitigkeit urteilen, wäre dies zu berücksichtigen. Die Verlängerung der Saison mit diesen Regelungen inklusive Weitergeltung der früher auslaufenden Arbeitsverträge könnten so auch von einem Zivilgericht geschützt werden. Die Chancen für den FC Sion sind wohl eher klein, arbeitsrechtlich erzwingen zu können, dass Serey Die in dieser Saison noch für den FC Sion spielen kann.

Welche rechtlichen Möglichkeiten hat die Fifa, um ihre Covid19-Richtlinien bzw. die empfohlenen Grundsätze ihrerseits durchzusetzen?

Die Fifa stellt sich auf den Standpunkt, dass sie vorliegend endgültig entscheiden kann, da es um «höhere Gewalt» geht. Dies sehe ich problematisch, da in jedem Fall ein zwingendes Recht auf Anfechtung eines Vereinsbeschlusses nach Vereinsrecht besteht. Diese Empfehlungen könnten somit gerichtlich überprüft werden, was aber nicht heisst, dass sie nicht zulässig sind. Meiner Meinung sind sie im Sinne des Sports und somit rechtlich schützenswert. Dadurch kann die Saison geregelt zu Ende gespielt werden, was ein gewichtiges Interesse darstellt. Im Weiteren sind diese Grundsätze zusammen mit der Europäischen Clubvereinigung sowie der FIFPro, einer internationalen Spielervertretung, beschlossen worden. Das heisst, es gibt von allen Seiten eine grosse Akzeptanz. Die Fifa nennt ihre Vorgaben auch «nur» Empfehlungen, es fragt sich somit, wie rechtlich verbindlich diese dann tatsächlich auch sind. Dies reicht für Sanktionen bei Verstössen eher nicht aus.