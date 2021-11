Stadtlauf Freudensprünge von Läuferherzen am Basler Stadtlauf Nach einem Jahr Pandemie-Unterbruch feierte der Basler Stadtlauf eine grandiose Rückkehr – mit über 7000 Anmeldungen und fast ausnahmslos begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Nach der Pandemiepause durften die Läuferinnen und Läufer bei bestem Wetter durch die Strassen rennen.

Die Freude der Läuferinnen und Läufer in den 14 verschiedenen Startfeldern des 38. Basler Stadtlauf schien noch grösser als in der Vergangenheit. Mit entspannten Gesichtszügen, lächelnd und strahlend waren sie unterwegs. Es war Ausdruck dafür, das geliebte Hobby wieder miteinander, in einem solchen Rahmen auszuüben. Etwas, das alles andere denn selbstverständlich ist – wie die letzten fast zwei Jahre beweisen.

Zum stimmungsvollen Laufen am Samstagabend auf dem bewährten Rundkurs kam wieder Vertrautes hinzu. Um ein Gefühl handelte es sich: Wieder einmal wettkampfmässig unterwegs sein, dieses besondere Gefühl kosten. Grenzen ausloten, kämpfen, Krisen bewältigen. Und sich hinterher über die eigene Leistung freuen. Stolz empfinden. «Wunderschön, dieses Gefühl an einem solch grandiosen Abend und in einer solchen Ambiance zu erleben», brachten Läuferinnen und Läufer das Empfinden überraschend einhellig auf den Punkt. Und die Kinderrennen am Sonntag lebten sowieso von Emotionen und vielen strahlenden Kinder- und Elternaugen.

Ein Elite-Rennen, wie es am Stadtlauf seit den Anfängen Tradition hatte und das namhafte Exponenten der Szene anlockte, gab es schon vor der Pandemie nicht mehr. Siegerinnen und Sieger, Schnellste, Herausragende gab es dennoch. Einer war Filmon Teklebrhan-Berthe. Der Deutsche mit nordafrikanischen Wurzeln bewältigte die 5,5 km in schnellen 15:48 Minuten – allein, ohne von irgendwem gefordert zu werden. Er sagt:

«Ich hatte vor wenigen Jahren diesen Stadtlauf als Zuschauer verfolgt und mir gesagt: Das möchte ich auch erleben.»

Sein Pech war es, dass ihm niemand Paroli bieten konnte und ihn so zu einer noch besseren Leistung hat anspornen können. Der Riehener Ahmed El Jaddar kam zwar bis auf fünf Sekunden an Teklebrhans Zeit heran. Indes lief er als M35-Sieger in einem anderen Startfeld zu anderer Zeit. Der Routinier sagt:

«Für mich ist der Stadtlauf das Heimrennen und entsprechend viel bedeutet er mir.»

Statt in der Elite-Kategorie startete er nun in der Altersklasse. Seine Überlegenheit war frappant. «Für mich fühlte es sich an wie bei einem Trainingslauf. Entsprechend konnte ich die Stimmung besonders gut geniessen.»

Topbedingungen, Traumkulisse und viel Zuspruch

Einmal mehr mit ganz besonderen Empfindungen an den Start gegangen war Michelle Müller. Das Langhürden- und Mittelstrecken-Aushängeschild der OB Basel (U23-SM-Zweite 2019 über 400 m Hürden und über 800 m) kannte den Stadtlauf aus der Kindheit.Sie sagt:

«Hier bestritt ich meinen ersten Wettkampf und hier bin ich zum Laufen gekommen.»

Noch immer weiss sie dies zu schätzen, auch wenn sie mit den Besten nicht ganz mithalten kann. «Lang und sehr streng», beschrieb sie ihren Einsatz. Diesen Aufwand sieht sie aber mehrfach entschädigt, durch «das Erlebnis und durch den Trainingseffekt». Bereichert sahen sich alle durch das Wetterglück – am Samstag sowie gestern Sonntag bei den Kinderrennen.

Bessere Bedingungen hätten sich kaum wünschen lassen: ein klarer Winterhimmel am Samstagabend, angenehmes Laufwetter am Sonntagnachmittag. Da strahlten auch die Organisatoren. Ihren massiven Mehraufwand hatten sie durch die 7326 Anmeldungen und die 6405 Klassierten schon im Vorfeld honoriert gesehen – «Zahlen, von denen wir anfänglich nie zu träumen gewagt hätten», wie OK-Präsident René Bänziger betonte.