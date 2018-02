Würde Sforza heute einen anderen Weg wählen? «Ich habe mich damals für das Risiko entschieden, und es ist auch nicht schlecht gekommen», sagt der Aargauer. Wenn er höre, der Weg über den Nachwuchs sei der einzig richtige, dann müsse er dies relativieren: «Der Profi- und der Nachwuchsfussball sind zwei verschiedene Paar Schuhe.»

Wäre er nochmals 36 Jahre alt wie damals, als er Luzern übernahm, würde er zwei Dinge anders machen: Zuerst einen Challenge-League-Klub trainieren und Leute mit Qualität in den Staff holen. Aber, so oder so: «Unter dem Strich geht es einfach darum, zu punkten. Manchmal entscheidet ein Schuss an den Innenpfosten, ob man ein guter oder ein schlechter Trainer ist.» Und ob man im Haifischbecken Profifussball weiterschwimmen darf.