Der FC Thun ist und bleibt ein sehr sympathischer Klub in der Super League. Marc Schneider ein innovativer Trainer. Andres Gerber ein hervorragender Sportchef. Wie stets hat auch in diesem Jahr ein Spieler einen plötzlichen Aufschwung hinter sich – Marvin Spielmann. Doch das ändert nichts daran, dass jeder Punkt erkämpft sein will.

In Luzern dagegen stehen die Zeichen auf Sturm. Markus Babbel ist der dienstälteste Trainer der Super League. Doch auch er wird nicht ewig weiter verlieren dürfen. Vor der Niederlage gegen YB holte er sich Inspiration aus der Fussball-Hymne «You’ll never walk alone», sagte: «Wenn du einmal in einen Sturm gerätst, dann schaue, dass du den Kopf oben halten kannst.» Mal sehen, wie sich der Luzerner Sturm entwickelt – acht Super-League-Partien in Serie hat der FCL nicht gewinnen können.

Bleibt der FC Lugano. Die Tessiner können die Abgänge nach der erfolgreichen letzten Saison (3. Platz) nicht kaschieren.

Dazu bindet die Europa League Kräfte. Trainer Pierluigi Tami steht vor einer grossen Aufgabe, die Luganesi zu retten.