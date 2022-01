Super League Cabrals Abschied ist offiziell: Nur fünf FCB-Stürmer waren effektiver, wer die beiden Nachfolger werden, ist weiter offen Am Samstag haben die AC Fiorentina und der FC Basel den Transfer von Stürmer Arthur Cabral auch offiziell bestätigt. Die Nachfolgeregelung ist aber kurz vor dem Rückrundenauftakt noch ungeklärt und die Zeit bis zum Transferschluss wird knapp.

Als Arthur Cabral im Sommer 2019 aus Brasilien zum FC Basel kam, wurde der Junioren-National-Spieler im Vorstellungsvideo nach seinen Charakteristiken gefragt: «Ich bin Strafraumstürmer und versuche, Tore zu schiessen», lautete die schüchterne Antwort. Zweieinhalb Jahre später müssen wir konstatieren: Der Versuch ist mehr als gelungen. 65 Tore in 106 Spielen lautet Cabrals finale FCB-Bilanz. Denn der Transfer zur AC Fiorentina wurde am Samstag auch von den Vereinen offizialisiert. Cabral wird beim italienischen Traditionsverein die Nummer 9 tragen und damit in die Fussstapfen von Gabriel Batistuta, Alberto Gilardino und Dusan Vlahovic treten, die allesamt das violette Trikot mit der Nummer 9 trugen.

Arthur Cabral lässt sich in einer FCB-Mitteilung mit folgenden Abschiedsworten zitieren: «Ich möchte mich beim Klub und euch Fans dafür bedanken, was ich hier in Basel erleben durfte. Ich hatte schon immer Träume und Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so schwer sein würde, von euch Abschied zu nehmen. Ich werde mich mein Leben lang an diese schöne Zeit und die vielen schönen Momente erinnern und den FCB stets in meinem Herzen tragen.»

Auf den Spuren von Gimenez

Mit seiner Torquote hat sich Cabral in die Top 10 der effektivsten FCB-Torschützen der Geschichte geschossen. Von den Stürmern mit mehr als 20 Spielen für den Rotblau haben nur Christian Giménez (0,7 Tore pro Spiel), Seppe Hügi (0,69), Ottmar Hitzfeld (0,69), Alex Frei (0,65) und Seydou Doumbia (0,62) eine bessere Quote als Cabral (0,61). Beim Brasilianer wird aber auch in Erinnerung bleiben, dass seine Tore überdurchschnittlich schön waren.

Youtube

Gerne erinnern wir uns an Cabrals Weitschuss-Geschoss im Letzigrund, den Fallrückzieher gegen Partizani oder den Liege-Kopfball gegen Qarabag. Die Nummer 10 des FC Basel zeigte in seiner Zeit bei Rotblau, dass das mit dem Toreschiessen aus beinahe jeder Position möglich ist. Cabral traf mit rechts, mit dem Kopf, mit links oder auch vom Penaltypunkt.

In der Summe führt das dazu, dass Cabral den FC Basel zweieinhalb Jahre nach seiner Ankunft als europaweit bekannter Stürmer verlässt und dem FCB eine Menge Geld in die Kasse spült. Nach den Abzügen, die an seinen Ex-Verein Palmeiras gehen, bleiben dem FCB rund 12 Millionen Franken übrig. Zusammen mit dem Zhegrova-Verkauf und den kleineren Summen, die für Eray Cömert (zu Valencia), Jordi Quintillà (zu St.Gallen) und Adrian Durrer (zu Lugano) nach Basel geflossen sind, hat sich der klamme Klub bereits im Januar 2022 ein gutes Polster erwirtschaftet und so die finanziellen Sorgen gemildert.

Die Nachfolger-Suche läuft auf Hochtouren

Einen Teil der Einnahmen will und muss David Degen aber gleich wieder reinvestieren. Und weil er weiss, dass es für einen neuen Stürmer beinahe ein Ding der Unmöglichkeit ist, sofort genauso gut wie Cabral zu funktionieren, will der FCB-Boss die Last auf zwei Schultern verteilen. «Wir sind gut vorbereitet und werden in den kommenden Tagen zwei neue Stürmer präsentieren», verkündete Degen am Donnerstag. Namen von potenziellen Kandidaten geistern in diesen Tagen zuhauf durchs Internet.

So soll der FC Basel bei Evann Guessand (20, Nizza), Jean-Philippe Mateta (24, von Mainz aktuell an Crystal Palace ausgeliehen), Vladyslav Supryaha (21, Dynamo Kiew) und Danylo Sikan (20, Shakhtar Donezk) sein Interesse hinterlegt haben. Die aus Fankreisen und dem Boulevard heiss diskutierte Personalie Albian Ajeti ist dagegen kein Thema.

Jean-Philippe Mateta (links) wird als möglicher Nachfolger von Cabral gehandelt. David Cliff / AP

Gerüchte kommentiert der FCB wie gewohnt nicht. Kaderplaner Philipp Kaufmann erklärt lediglich: «Wir haben finanzielle Rahmenbedingungen und sportliche Profile. Grundsätzlich spielen wir oft gegen tief stehende Gegner, daher brauchen wir einen spielerisch guten Akteur, der die Tiefe attackiert. Es wird aber keinen Eins-zu-eins-Ersatz für Arthur geben, wir brauchen zwei Profile. Cabral hat physisch ein Element reingebracht, das wichtig war, das ist sicher etwas, das wieder erfüllt werden muss.»

Das Transferfenster ist in den meisten europäischen Ligen noch bis Montagabend geöffnet. In die Schweiz können noch bis zum 15. Februar Spieler wechseln.