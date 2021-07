Super League Der FC Basel gewinnt, aber noch greifen nicht alle Rädchen ineinander Der FC Basel besiegt GC zum Ligaauftakt mit 2:0. Doch vor allem zu Beginn der Partie bekunden die Basler viel Mühe und zeigen, dass sie noch ein bisschen Zeit brauchen. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie sich die Rotblauen entwickeln können.

Pajtim Kasami und seine Kollegen bejubeln das 1:0. Ennio Leanza / KEYSTONE

Als das Spiel sich langsam dem Ende zuneigt, da hat Arthur Cabral zwei dicke Chancen. Die grösste in der 85. Minute verschiesst er, jene in der 88. setzt er mit dem Kopf daneben. Aber es wäre auch zu viel gewesen. Zu viel des Guten, und vor allem: zu viel des Lohnes für den FC Basel. Zu diesem Zeitpunkt führt Rotblau bereits mit 2:0 gegen GC. Und es ist nicht frech, zu sagen, dass diese Führung schon sehr komfortabel ist, gemessen an der gezeigten Leistung des FCB.

«Ich denke, über das ganze Spiel gesehen können wir glücklich sein, dass wir gewonnen haben»,

sagt auch Patrick Rahmen nach der Partie, angesprochen auf Cabrals verschenkte Topchancen. Der Trainer des FC Basel weiss, dass ein eher schwacher FCB gegen ein überraschend gutes GC durchaus auch mit weniger als drei Punkten hätte dastehen können. Denn der Aufsteiger aus Zürich präsentiert sich im ersten Duell der beiden erfolgreichsten Klubs des Landes seit dem 14. April 2019 stark.

Die Basler hingegen bekunden lange Mühe, um in diesem Spiel anzukommen. Im Ballbesitz weisen die Basler im Kollektiv Probleme auf. Gegen den Ball sind es oft zu viel Abstand oder Zeit, die dem Gegner gewährt werden. Und nach vorne fehlen lange Ideen. So dauert es ganze 30 Minuten, bis der FCB seinen ersten Abschluss verbucht. Einen harmlosen.

Im Stadion braucht es keine Masken, dafür muss vor dem Stadion getestet werden, in einer speziell eingerichteten Teststation. Ennio Leanza / KEYSTONE

Zu diesem Zeitpunkt hat der FCB dafür schon drei gelbe Karten gesehen. Dass zwei der drei Verwarnten die Zenrumsspieler Taulant Xhaka und Pajtim Kasami sind, unterstreicht die Mühe der Basler, im Herzen des Spiels Zugriff zu bekommen.

«GC hat die Räume sehr gut eng gemacht. Auch deshalb waren wir nicht sauber im Passspiel und haben zu viele Fehler gemacht»,

erklärt Rahmen. So passt es auch, dass die Zürcher kurz vor der Pause den ersten Treffer erzielen. Dieser wird jedoch folgerichtig wegen Offsides aberkannt. Aber GC hätte die Führung verdient. Nach der Partie meinte Captain Amir Abrashi, vergangene Rückrunde noch beim FCB, gar: «So ein Spiel müssten wir gewinnen.»

Erst ein Eigentor, dann eine Einladung

Nach der Pause zeigt sich ein ähnliches Bild. Als noch keine Minute gespielt ist, müsste GC in Führung gehen. Auch dank eines überragend parierenden Heinz Lindners bleibt der FCB im Spiel. Ohnehin braucht es den Keeper mehrfach in Top-Verfassung. Ohne seine starken Reflexe wäre die Partie ziemlich sicher anders verlaufen.

Anders als dem Spielverlauf entsprechend ist dann auch, was in der 54. Minute passiert. Ein Freistoss von Valentin Stocker wird von Leonardo Campana ins Tor abgelenkt. Unglücklich für den Zürcher, der aber auch durch die Präsenz Sebastiano Espositos kaum eine andere Wahl hatte. «Diese Führung war in dieser Partie wegweisend. Gerade auch aufgrund der Wärme und dass beide Teams noch nicht ganz im Rhythmus sind», so Rahmen.

Passend dazu, dass beide Teams noch nicht ganz bei 100 Prozent sind, dies gar noch nicht sein können in diesem frühen Stadium der Saison, ist es dann ein Fehler von Toti Gomes, der den Ball an Edon Zhegrova verliert, welcher zum zweiten Basler Treffer führt. Denn nach dem Ballgewinn Zhegrovas flankt dieser in die Mitte, wo Esposito fast alleine stehend einnicken kann.

Danach spielen die Basler die Führung runter. Lindner spricht von einer cleveren Art, wie der FCB das Spiel gewinnt. Und Rahmen sagt:

«Es spricht für die Mannschaft, wenn man so ein Spiel gewinnt. An einem Tag, an dem es nicht gut läuft, ist ein Sieg umso wichtiger.»

Für den FCB ist der Saisonstart so vollends geglückt. Aus zwei Partien resultieren zwei Vollerfolge, beide Male zu null. Die Basler sind in einer nicht aussagekräftigen Tabelle gar Leader. Das täuscht aber nicht über den Eindruck hinweg, dass beim FC Basel noch vieles wachsen muss, damit die Saison so erfolgreich weitergeht. «Es laufen noch nicht alle Rädchen ineinander», gibt auch Rahmen zu.

Es fehlt an Abstimmung, Automatismen und bei einigen Spielern auch an der nötigen Wettkampfpraxis. In den bestenfalls fünf weiteren englischen Wochen muss der FCB zeigen, dass er sich entwickeln kann. Ein starkes GC so zu besiegen, ist aber eine Leistung. Es wird spannend zu sehen sein, was der FCB kann, wenn die Rädchen alle plötzlich greifen.