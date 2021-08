Super League Der FC Basel zündet auf dem Platz ein Feuerwerk - Der Boykott der Muttenzerkurve trübt aber die Stimmung Aus Solidarität zu den anderen betroffenen Fankurven beschliesset die Muttenzerkurve das Spiel gegen den FC Sion von draussen zu verfolgen, obwohl sie die Basler Rahmenbedingungen gutheisst. Für Klub und Spieler ist die Unterstützung im Stadion aber wichtig - nicht nur finanziell.

Gerne hätten die Spieler bereits heute vor ihrer Kurve gefeiert. Diese blieb aber Aufgrund eines Boykotts grösstenteils leer. Marc Schumacher / freshfocus

Im ersten Liga-Heimspiel der Saison kommen die FCB-Fans aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Die Basler spielen mit dem FC Sion vor allem in der ersten Halbzeit Katz und Maus. Die Zuschauer, die da sind, bedanken sich mit lang nicht mehr gehörter Stimmung. Nur: Es sind zu wenige anwesend.

15112 Tickets hat der FCB für dieses Spiel verkauft, doch mehrere tausend sind nicht im Stadion. Ferien und der Boykott der Muttenzerkurve führen dazu, dass rund zwei Drittel des Stadions im ersten Spiel seit März 2020 ohne Kapazitätsbeschränkungen leer bleiben.

Die Kurve setzt auch in diesem Heimspiel ein Zeichen gegen Massnahmen, die andere Vereine in den letzten Wochen beschlossen haben, wie etwa die Schliessung des Gästesektors in Sion. Zudem äussert sie Misstrauen gegenüber den Behörden. Es besteht die Angst, dass eingeführte Massnahmen auch nach der Pandemie weitergeführt werden.

Grotesk mutet das Fernbleiben insofern an, da die Rahmenbedingungen, die in Basel gelten, von der Muttenzerkurve gutgeheissen werden. So ist gemäss ihrer Mitteilung etwa die Kontrolle des Covid-Zertifikats von der Sicherheitskontrolle klar getrennt. Dennoch bleibt sie vorerst den ersten drei Saisonspielen fern und will dann die Lage neu beurteilen. Gegen Sion zündete der harte Kern des FCB derweil vor dem Stadion passend zum Nationalfeiertag ein Feuerwerk.

Für den FCB sind die fehlenden Zuschauer schmerzhaft. Ein Gala-Auftritt wie gegen Sion hätte mehr Fans verdient. Im Basler Lager besteht die Hoffnung, dass die gezeigte Leistung den eigenen Anhang wieder stärker ins Joggeli zieht. «Wir erhoffen uns neuen Schub für den Verkauf der Jahreskarten», sagte FCB-Präsident Reto Baumgartner in der Pause. 20000 Jahreskarten sind das Ziel. Aktuell steht der Verein bei 14000.

Vor dem Anpfiff wird Luca Zuffi für seine sieben Jahre im Dienste der Rotblauen geehrt. Reto Baumgartner überreicht ihm eine Collage und ein Trikot. Marc Schumacher / freshfocus

Für den Klub sind die Fans essenziell

Finanziell ist der FCB auf jede verkaufte Jahreskarte angewiesen. Seit Jahren sind die Match­einnahmen, die 2019 knapp 20 Prozent des Ertrags ausmachten, rückläufig. Generierte der FCB 2014 mit den Spielen noch 28Millionen Franken waren es 2019 nur noch knapp 13. Der Grund: Der Zuschauerschnitt sank im gleichen Zeitraum um 16 Prozent. Dann kam die Pandemie.

Kommen weiterhin nur 15000 Fans ins Stadion, dürften sich die Matcheinnahmen bei 9 Mio. Franken einpendeln. Es wäre ein weiterer Rückgang, der bei einem strukturellen Defizit von 28 Millionen besonders schwer wiegt.

Auch die Spieler betrübt das Fernbleiben der Fans. «Wir haben sie vermisst. Leider war die Muttenzerkurve nicht da», sagte Pajtim Kasami nach dem Spiel, und Eray Cömert ergänzt: «Hoffentlich kommen im nächsten Heimspiel mehr Zuschauer.» Ob dem so ist, wird man bereits nächsten Sonntag erfahren. Dann geht es gegen Servette.