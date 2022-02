Super League Der Taktiknerd aus Sevilla: Das ist der neue Cheftrainer beim FC Basel Guillermo Abascal steigt nur zwei Monate nach seiner Ankunft in Basel vom Co- zum Cheftrainer auf. Wer ist der 32-jährige Spanier, der den FCB noch zum Meistertitel führen soll?

Guillermo Abascal rettete den FC Lugano 2018 vor dem Abstieg. Damals war der Trainer erst 29 Jahre alt. Gabriele Putzu / TI-PRESS

In den vier ersten FCB-Spielen des Jahres 2022 sass Guillermo Abascal jeweils auf der Tribüne. Von oben funkte der «Taktiknerd», wie ihn Patrick Rahmen in den Tagen der Vorbereitung auf die Rückrunde beschrieb, seine Inputs auf die Basler Bank. Ab sofort ist der 32-jährige Sevillano selber Cheftrainer des FC Basel.

Abascal gilt nicht nur als Taktikexperte sondern auch als ein Trainer, der seine Linie durchzieht und offensiven Fussball spielen lässt. Trotz seines jungen Alters hat der Spanier bereits einige Stationen hinter sich. Als 13-Jähriger verliess er das Elternhaus und spielte in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona. In La Masia konnte er sich aber nicht durchsetzen. Und so kehrte er nach drei Jahren nach Sevilla zurück, beendete seine Aktivkarriere und begann mit der Trainerausbildung.

Im Nachwuchs des FC Sevilla war Abascal in der Folge Fitness-, Technik-, Assistents- und Cheftrainer sowie Analyst für die erste Mannschaft. 2017 wechselte er mit 28 Jahren als Cheftrainer zum FC Chiasso in die Challenge League. 2018 rettete er Lugano vor dem Abstieg aus der Super League und der Boulevard nannte ihn wegen des Alters «Nagelsmann der Super League». Nach Stationen bei Ascoli (Italien) und Volos (Griechenland) darf Abascal sein Können jetzt beim FCB unter Beweis stellen, wo er mindestens bis Saisonende Cheftrainer ist.