Super League Ein Kränzchen für den Umbruch Nach geglücktem Etappensieg in der Conference League beginnt für den FC Basel in Genf der Schlussspurt des Fussballjahrs. Trainer Patrick Rahmen sieht vor allem bei seinen jungen Spielern interessante Fortschritte.

Den Umbruch moderieren: Trainer Patrick Rahmen vor einem Teil seiner jungen FCB-Mannschaft. Bild: Freshfocus

Es ist spät geworden am Donnerstagabend nach dem 3:0-Sieg des FC Basel gegen Qarabag. Und als Patrick Rahmen um Mitternacht mit Bekannten aus Hamburg noch angestossen und sich ein bisschen gefreut hat über den Etappensieg im langen Conference-League-Rennen, da war David Degen schon nicht mehr zugegen. Um dem Cheftrainer zum Gruppensieg zu gratulieren und zur Rekordpunktausbeute. Oder mit ihm zu plaudern. Über eine Vertragsverlängerung über die laufenden Saison hinaus. Solche Sachen halt.

Der Grossaktionär Degen war da nämlich quasi schon auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Genauer: nach Afrika, wie seinem Social-Media-Account anderntags zu entnehmen war. Mit Kaderplaner Philipp Kaufmann. Und die beiden werden in Ghana kaum Ferien machen (siehe auch nebenstehende News).

Rahmens Kritik am neuen Joggeli-Rasen

Eher wird es so sein, dass die beiden eine Winter-Transferoffensive vorbereiten, von der hier und da schon die Rede ist. Dabei hat Rahmen mit einem erst zum Saisonstart und dann zum Transferschluss erneut mit jungen Spielern gespickten Kader einen Umbau voll im Gang – mit notabene durchaus respektablem Erfolg.

«Wir dürfen nicht vergessen, das wir einen grossen Umbruch gehabt haben. Es sind sehr viele junge Spieler dabei, die es noch nicht gewohnt sind, so viele Spiele zu bestreiten. An diese Belastung, auch an den Druck, der beim FC Basel herrscht, Spiel für Spiel gewinnen zu müssen, daran müssen wir sie heranführen. Und das alles muss man einbeziehen, wenn man das Ganze bewertet», erklärt Rahmen.

Es ist für ihn «ein interessanter Prozess», zu beobachten, wie gegen einen erfahrenen Gegner wie Qarabag gerade die jungen Spieler in den schwierigen Phasen zu Beginn beider Halbzeit vorwärtsgemacht haben. Und unter dem Strich einen verdienten Sieg mit elegant herausgespielten Toren feiern durften.

Und das auf einem Geläuf im Joggeli, das noch zu reden geben wird. Schon vor der Partie sprach der Trainer davon, dass die erst im Oktober ausgerollte neue Grassode nicht den Erwartungen entspreche. Am Freitag wurde er noch ein bisschen deutlicher: «Der neue Rasen ist eigentlich noch schlimmer als der alte.» Und Rahmen liess durchblicken, dass hinter den Kulissen bereits mit dem Lieferanten verhandelt wird.

Im Jahresendspurt muss der Rasen noch eine Partie aushalten, die Dernière am 19. Dezember gegen GC. Zuvor geht es am Sonntag nach Genf, wo ein Gegner wartet, der zuletzt dreimal siegte und unter anderem beim Meister YB eine Überraschung landete.

Zweimal ist Rahmen bisher mit dem FCB auf Servette getroffen, beide Male daheim. 5:0 und 5:1 lauteten die Resultate, aber der Trainer warnt: «Wir sollten die Spiele gegen sie im Joggeli nicht als Massstab nehmen. Servette ist ein schwieriger Gegner, der im Aufwind ist. Es wird nicht einfach, dort zu punkten.» Die Vorgabe ist klar: «Das ist das 31. Spiel dieser Saison. Es sind noch drei zu spielen und da wollen wir alles raushauen», sagt Rahmen und kündigt an, bei der Aufstellung keine Rücksicht auf das Spiel nächsten Mittwoch zu nehmen: «Das Team hat sich gefunden und ich spüre, dass es ihm gut tut, wenn ich nicht zu viel rotiere.»

Sollte das gelingen, wären das beste Voraussetzungen für einen Grosskampfabend in Bern. Und sollten Rahmen und sein Team die letzten drei Prüfungen des Jahres bestehen, dann wird vielleicht auch David Degen Zeit finden, seinem Trainer ein kleines Kränzchen zum Weihnachtsfest zu winden.