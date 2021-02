Super League Ein Rekord, den keiner will: Der FCB holt nur ein 2:2 gegen den FC Sion Der FC Basel siegt zum fünften Mal in Serie nicht zu Hause. Weil er einmal mehr nach der Pause einbricht.

Das fünfte Heimspiel in Serie ohne Sieg für den FCB: Es ist zum Wegschauen. Keystone

Es gibt Rekorde, die will man nicht haben. Jener, den der FC Basel am Sonntagnachmittag bricht, gehört dazu. Zum fünften Mal in Serie gelingt dem FCB kein Sieg im heimischen Stadion. Fünf Partien ohne Vollerfolg im Joggeli, es ist ein historischer Anti-Lauf. Seit Einführung der Super League haben die Basler nie so lange auf drei Punkte im eigenen Stadion warten müssen. Jetzt aber sind drei Punkte die mickrige Gesamt-Ausbeute aus den vergangenen fünf Spielen im Joggeli. Einer dieser Punkte stammt aus dem Remis mit St. Gallen im Dezember, einer aus dem Duell gegen Lugano vor Wochenfrist und nun jener vom Gastspiel Sions gestern.

Dass der FCB gegen die Sittener – dem Basler Lieblingsgegner – nur einen Punkt holt, ist zwar unnötig und unerklärlich, gleichermassen aber auch verdient. Weil die Basler genau so lange schlafen, wie Sion benötigt, um einen 0:2-Rückstand auszugleichen. «Wir wurden zurecht bestraft», sagt ein konsternierter Ciriaco Sforza nach dem Abpfiff. Unzufrieden ist der FCB-Coach. Weil seine Mannschaft nach der Pause nicht umgesetzt habe, was er vorgegeben habe. Und nicht weiter gespielt hat wie in Durchgang eins.



Der neuerliche Bruch nach der Pause

Die ersten 45 Minuten nämlich, sie sind nach einer kleinen Anlaufphase gut. Der FCB steht defensiv kompakt wie selten, lässt keine Chancen zu. Offensiv zeigt er erneut, welche Waffe die Eckbälle und die darauf folgenden Kopfbälle sind. So ist es Arthur Cabral, der nach einer Hereingabe von Valentin Stocker zum 1:0 einnickt und so sein bereits elftes Saisontor macht. Es ist das neunte nach einer Ecke für die Basler. Bei 31 erzielten Treffern macht dies fast einen Drittel aus.

Danach finden die Basler immer mehr ihren Spielfluss, zeigen attraktiven Fussball. Man muss gar sagen: Endlich einmal. Das 2:0, nur fünf Minuten nach dem ersten Treffer, resultiert aus einer schönen Kombination heraus. Auch etwas, was man eher selten gesehen hat in dieser Spielzeit. Raoul Petrettas Rush auf der linken Seite ist der Ursprung, sein perfekter Pass hinter die Abwehr die Vorlage für Pajtim Kasamis schönes Tor zum 2:0. Für den Ex-Sittener ist es bereits das vierte Tor im dritten Duell gegen die alten Kollegen.

Die gerissene Kasami-Serie

Aber für einmal reicht ein Tor von ihm nicht für einen Sieg der Basler. Sonst nämlich gewann der FCB immer, wenn er traf. Gestern aber nicht. Weil der Bruch in der Pause zu krass ist. Kaum aus der Pause, kassieren die Basler den Anschluss. Wesley wird sträflich alleine gelassen und kann ebenfalls sehenswert treffen. Und Roberts Uldrikis kann nur vier Minuten später nachdoppeln und ausgleichen.

Dabei profitieren die Sittener vor allem davon, dass der FCB nach Eray Cömerts verletzungsbedingter Auswechslung unsortiert ist, Albian Hajdari überrumpelt wird. Es ist bitter für den Youngster, der in seinem dritten Super-League-Spiel bereits zum dritten Mal mitschuldig ist an einem Gegentreffer. Die Defensivarbeit in der Phase nach der Pause bezeichnet Fabian Frei als «einem Hühnerhaufen gleich» und gibt zu, dass die taktische Umstellung der Gäste den FCB überrascht habe.



Telegramm FC Basel – FC Sion 2:2 (2:0) St. Jakob-Park. – 5 Zuschauer. – SR Urs Schnyder.

Tore: 32. Cabral 1:0 (Stocker). 37. Kasami 2:0 (Petretta). 53. Wesley 2:1 (Clemenza). 57. Uldrikis 2:2 (Karlen). FCB: Lindner; van der Werff, Cömert (56. Hajdari), Klose, Petretta; Frei, Zuffi; Pululu (73. Zhegrova), Kasami (86. van Wolfswinkel), Stocker; Cabral. Sion: Fayulu; Ndoye, Bamert, Abdellaoui; Wesley, Serey Die (46. Zock), Grgic, Iapichino (46. Theler); Clemenza; Uldrikis (61. Hoarau), Luan (46. Karlen). Bemerkungen: FCB ohne Xhaka, Jorge, Abrashi, Padula, Marchand (alle verletzt) und Widmer (krank). – FCS ohne Andersson, Araz, Doldur, Kabashi, Martic, Antonio Andre Edgar (alle verletzt). – Gelb-rote Karte: 82. Clemenza (Unsportlichkeit). – Verwarnungen: 27. Abdellaoui (Foul). 39. Uldrikis (Foul). 39. Clemenza (Reklamieren). 47. Van der Werff (Foul). 51. Cömert (Foul). 67. Stocker (Foul). 81. Klose (Foul).

Am Ende sind es aber nicht nur die verschlafenen zehn Minuten, welche den FCB gegen Sion von drei Punkten trennen. Es ist auch die mangelhafte Effizienz in Szenen wie jener in der 75. Minute, als Edon Zhegrov treffen muss. Es sind zwei Szenen in der Schlussphase mit Stocker und Cabral im Zentrum, welche durchaus einen Penalty-Check des VAR bedarft hätten. Und es ist eine Frage der Leidenschaft, wenn man Trainer Sforza fragt. «Man darf verlieren, aber es geht um die Art und Weise. Diese Minuten nach der Pause, die ärgern mich.» Sie dürften ihn insbesondere nerven, weil er zuletzt wiederholt diese Unkonzentriertheiten vor unnötigen Gegentreffern bemängelte.

Nun haben die Basler nach der verschobenen Cup-Partie gegen Winterthur eine Woche Zeit, um an diesen Problemen zu arbeiten. Am Sonntag geht es dann gegen den FC Zürich weiter. Auswärts. Vielleicht freut sich der eine oder andere darauf. Denn auswärts hat der FCB zuletzt vier Siege geholt.