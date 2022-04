Super League Ein Sieg der Paraden: Trotz Negativrekord gewinnt der FC Basel gegen Luzern 3:0 Der FC Basel gewinnt dank Captain Valentin Stocker und Goalie Heinz Lindner 3:0 gegen Luzern. Hier kommt der Matchbericht mit Stimmen und Analysen zum Spiel der 31. Runde.

Die grösste von vielen Glanztaten des FCB-Torhüters: Heinz Lindner pariert den Elfmeter von Samuele Campo. Keystone

Nach nur drei Minuten zieht der Captain blank. Vor lauter Freude über sein sehenswertes 1:0, den 100. Treffer im FCB-Trikot, reisst sich Valentin Stocker Shirt und Captainbinde vom Leib. Aus der Drehung in den Winkel hatte er den FCB gegen Luzern früh auf die Siegerstrasse gebracht und die gelbe Karte für den «spontanen» Jubel über das besondere Tor gerne in Kauf genommen. «Wenn du so startest wie heute, läuft vieles einfacher», erklärt FCB-Trainer Guillermo Abascal nach dem Spiel, das zwar deutlich ausging, aber alles andere als deutlich war.

In der 17. Minute geht ein Bruch durchs FCB-Spiel. Nach Liam Millars Foul gibt es Elfmeter für Luzern und damit die erste von zahlreiche Grosschancen für die Gäste. Doch weil der Ex-Basler Samuele Campo an Heinz Lindner scheitert, bleibt der FCB in Führung.

Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, in dem Luzern die grösseren Chancen hat. Marvin Schulz scheitert aus zwei Metern am Pfosten und auch Christian Gentner kann den Ball aus kurzer Distanz zweimal nicht im Tor unterbringen. Bereits nach 32 Minuten sind in diesem Spiel 17 Torschüsse abgefeuert worden und damit gleich viele wie am Ostermontag in Sion. Am Ende sind es 49. Saisonrekord für FCB-Spiele inklusive Negativrekord von 30 zugelassenen Abschlüssen. Trotzdem hält Lindner die Null. «Wir müssen uns heute bei Heinz bedanken», sagt auch Abascal, der sich zudem glücklich schätzen darf, dass Tomas Tavares nach 20 Minuten nach einer üblen Grätsche nicht mit Gelbrot vom Platz fliegt.

Die Statistik:

Luzern-Trainer Mario Frick sagt nach Schlusspfiff konsterniert: «Das ist ein unglaubliches Resultat. Wir haben so viel Aufwand betrieben und uns wieder einmal nicht belohnt.» Und Schulz sagt: «Wir hätten heute noch eine Stunde weiter spielen können, ohne zu treffen. Vielleicht haben wir unser Glück in den letzten Partien aufgebraucht.»

Probleme im Basler Zentrum helfen Luzern

Abascal hat eine Erklärung für das ungenügende Defensivverhalten. «Wir haben dem Gegner im Zentrum zu viel Platz gelassen und die zweiten Bälle nicht aggressiv genug attackiert. So war die Mitte offen.» Den «kleinen Fehler» in der Abstimmung zwischen Matias Palacios, der den gesperrten Taulant Xhaka ersetzte, und Wouter Burger habe er in der Pause korrigiert.

Zwar kommt Luzern immer noch öfter zum Abschluss, aber das Tor fällt erneut auf der anderen Seite. Nachdem ein Schnittstellenpass-Versuch von Burger in Stockers Lauf abgefälscht wird, kann der in der 73. Minute zum 2:0 verwandeln.

Burger erklärt: «Ohne Abfälscher geht der genau in den Fuss. Ganz sicher.» Seine positive Entwicklung erklärt der Niederländer, der sich unter Abascal zum Stammspieler gemausert hat, so: «Es ist normal, dass neue Spieler Zeit brauchen, um sich zu integrieren. Das war auch bei mir nicht anders.» Auf die Rolle des Trainerwechsels angesprochen sagt er: «Seitdem spiele ich. Darum liegt es vielleicht auch daran. Aber jetzt bin ich einfach froh und zufrieden mit meinen Leistungen.»

Erinnerungen an einen grossen Tag

Zufrieden darf der FCB am Sonntag nur mit dem Ergebnis sein. Das fällt durch das Jokertor von Fedor Chalov, nach schöner Einzelleistung des stürmenden Innenverteidigers Fabian Frei mit 3:0 nämlich viel zu deutlich aus. Doch dadurch liegt Rotblau fünf Spieltage vor Schluss zehn Punkte vor Lugano und sechs vor YB sicher auf Rang 2.

Auf den Tag genau vor zwanzig Jahren hat der FCB nach 22 Jahren Durststrecke unter Trainer Christian Gross die Meisterschaft gewonnen. Damals feierten 120'000 Personen nach dem 3:0 in Bern auf dem Barfi. Zwanzig Jahre später freuen sich die Fans in deutlich kleinerem Rahmen erneut über ein 3:0 und, dass der FCB dank Stocker die Meisterparty des FC Zürich, der am kommenden Sonntag ins Joggeli kommt, vertagt hat.

Die Bilder vom Spiel:

Keine drei Minuten sind gespielt, da reisst sich Valentin Stocker das Trikot vom Leib. Er bejubelt seinen 100. Treffer für Rotblau. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Telegramm Basel - Luzern 3:0 (1:0) St. Jakob-Park. – 21‘905 Zuschauende. – SR Urs Schnyder. – Tore: 3. Stocker 1:0 (Tavares). 73. Stocker 2:0 (Burger). 87. Chalov 3:0 (Frei). Basel: Lindner; López (88. Lang), Frei, Pelmard, Tavares; Palacios (66. Kasami), Burger; Stocker (88. Pavlovic), Esposito (66. Chalov), Millar (88. Fernandes); Ndoye. Luzern: Müller; Dräger (46. Grether), Burch, Simani, Sidler; Jashari; Gentner (66. Ndiaye), Campo (56. Ugrinic), Schulz (66. Schürpf); Abubakar (56. Sorgic), Kvasina. Bemerkungen: Basel ohne Essiam (verletzt), Padula, Petretta (beide rekonvaleszent) und Xhaka (gesperrt). Luzern ohne Loretz und Monney (beide verletzt). – Verwarnungen: 4. Stocker (Trikot ausziehen beim Torjubel). 18. Tavares (Reklamieren). 51. Grether (Foul). 67. Sorgic (Foul). – 100. Pflichtspieltor Stockers für den FCB. – 17. Lindner wehrt Penalty von Campo ab. 26. Pfostenschuss Schulz.

