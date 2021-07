Liveticker Saisonstart nach Mass: Der FC Basel zeigt sich effizient und gewinnt mit 2:0 gegen GC Der zweite Sieg im zweiten Spiel. Dem FC Basel ist der Saisonstart gelungen. Trotz erneuter Startschwierigkeiten gewinnen die effizienten Basler mit 2:0 gegen Aufsteiger GC. Den Sieg haben sie aber auch ihrem Schlussmann zu verdanken.

14 Bilder 14 Bilder Im Stadion braucht es keine Masken, dafür muss vor dem Stadion getestet werden, in einer speziell eingerichteten Teststation. Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Spiel: Noch am Donnerstag wusste der FC Basel gegen FK Partizani zu überzeugen. In die Super League können die Basler den Schwung aber nicht so recht mitnehmen. Am auffälligsten ist zu Beginn der Partie die Flut an gelben Karten. Ganze sechs Mal greift Schiedsrichter Lukas Fähndrich in die Tasche. Wie das Spielergebnis war aber auch diese Statistik ausgeglichen. Dass es mit 0:0 in die Pause geht, liegt vor allem an FCB-Goalie Heinz Lindner, der einen Ball in letzter Instanz von der Linie kratzen kann.

Auch im zweiten Durchgang haben die Zürcher die besseren Chancen, scheitern wiederum an Lindner. Das erste Mal jubeln darf aber der FCB. Nach einem Freistoss von Valentin Stocker zappelt der Ball im Netz. Der Torschütze trägt aber ein GC-Trikot. Leondardo Campana bugsiert den Ball am eigenen Torwart vorbei.

Nur 16 weitere Minuten dauert es dann, bis die Basler erneut mit Effizienz glänzen können. Diesmal köpft Neuzugang Sebastiano Esposito das Leder in die Maschen. GC schiesst, der FCB trifft. So steht es am Ende 2:0 für die Basler und der Schwung bleibt vorerst zumindest erhalten.

Der Beste: Offensiv wissen die Basler nicht zu überzeugen und auch hinten tun sich viele Lücken auf. Dass hinten trotzdem wieder die Null steht, hat der FCB seinem Goalie Heinz Lindner zu verdanken. Ob in der ersten Halbzeit auf der Linie bei einem Kopfball, oder kurz nach Wiederanpfiff, als er einen Schlenzer am Pfosten vorbeilenkt. Die Nummer 1 war immer zur Stelle.

Das gab es zu reden: Am Donnerstag war die Muttenzerkurve vor dem Joggeli und sorgte mit einem Feuerwerk für Stimmung und auch in Zürich muss die Rahmen-Truppe nicht auf die Unterstützung. Mit Fahnen und Gesängen unterstützen die Fans den FCB von aussen und dürfen zwei Tore und den Sieg bejubeln.