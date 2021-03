Das Spiel läuft: Der FC Basel will gegen Servette seine Drei-Punkte-Durststrecke beenden

Mit dem 1:1 gegen YB am Mittwoch hat der FC Basel für ein erstes sportliches Zeichen in Zeiten der Krise gesorgt. Um den zweiten Platz zu festigen, braucht der FC Basel aber dringend wieder einen Sieg. Ob das gegen Servette gelingt? Um 20:30 Uhr wird das Spiel in Genf angepfiffen.