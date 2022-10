Ein schwacher FCB gerät in Lugano in Rückstand

Nach der überraschenden wie verdienten Niederlage am Donnerstag in der Conference League gegen Slovan Bratislava will der FC Basel in der heimischen Liga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Auf das Team von Alex Frei wartet mit dem Auswärtsspiel beim FC Lugano aber eine heikle Aufgabe. Anpfiff im Cornaredo ist um 16:30 Uhr.