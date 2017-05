Sven Leuenberger ist am Dienstagnachmittag zum neuen ZSC-Sportchef ernannt worden. Mit einem Zweijahresvertrag, der sich dann in einen permanenten Anstellungsvertrag verwandelt. Er ist aus zwei Gründen der ideale Sportchef.

Der Sportchef «von aussen»

Erstens wird so der «Filz» wieder aufgelöst, der bei den ZSC Lions in letzter Zeit die Leistungskultur gehemmt hat und an ein «Lugano des Nordens» mahnte. Die «Vertragsverlängerung unter Freunden» mit Mathias Seger, die Arroganz, die in die Selbstüberschätzung mündete, es gehe auch ohne Ersatzausländer sind äussere Zeichen einer innerlichen Genügsamkeit, die sich oft in einem Sportunternehmen nach ruhmreichen Jahren breitmacht.