Für den 32-jährigen Anderson bedeutete sein erster ATP-500-Titel auch die Qualifikation für die ATP-Finals in London.

Anderson sicherte sich das Preisgeld in der Höhe von 473'865 Euro brutto und leistete damit auch dem Österreicher Dominic Thiem Schützenhilfe, der Nishikori in den Viertelfinals unterlegen war. Denn Nishikori vergab durch die Niederlage im "Race to London" 200 zusätzliche Punkte.

Kommende Woche steht noch das hochdotierte Turnier in Paris-Bercy an.