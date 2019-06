Er sei nun seit einigen Monaten schmerzfrei und mache im Training gute Fortschritte, erklärte der 32-jährige Schotte nach der Bekanntgabe seiner Teilnahme in Queen's. Das Rasenturnier der Stufe ATP 500, das Murray fünfmal gewinnen konnte, beginnt am 17. Juni.

Murray bestritt sein letztes Spiel im Januar am Australian Open. Im Anschluss unterzog er sich einer neuerlichen Hüftoperation und erklärte, wegen der chronischen Schmerzen spätestens in Wimbledon endgültig zurückzutreten. Das Doppel in Queen's an der Seite des Spaniers Feliciano Lopez bezeichnete er nun als "den nächsten Schritt beim Versuch, auf die Tour zurückzukehren".

In Wimbledon feierte Murray 2013 und 2016 zwei seiner drei Grand-Slam-Triumphe.