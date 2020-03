ATP und WTA verlängern Pause bis zum 7. Juni

Stan Wawrinka, Belinda Bencic und Co. werden somit frühestens mit Beginn der Rasensaison wieder ins Wettkampf-Geschehen eingreifen. Per Anfang Juni plant auch Roger Federer seine Rückkehr nach seiner Knieoperation.

Wie die beiden Spielervereinigungen ATP und WTA sowie der internationalen Tennisverband ITF mitteilten, werden die Weltranglisten während der Dauer des Unterbruchs eingefroren.

ATP und WTA hatten zunächst angekündigt, bis Ende April respektive Anfang Mai zu pausieren. In das nun ausgedehnte Sperrfenster fallen unter anderem die Masters-1000- respektive WTA-Premier-Turniere in Madrid und Rom. Auch das ATP-Turnier von Genf (18. bis 23. Mai) findet nicht am vorgesehenen Datum statt. Weitere betroffene Anlässe sind München, Estoril und Lyon bei den Männern und Strasbourg und Rabat bei den Frauen.

Die Turniere ab dem 8. Juni würden vorerst wie geplant im Kalender bleiben, heisst es in den Mitteilungen. Auch die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) halten noch an ihrem Termin fest.

Bereits am Dienstag hatten die Organisatoren des French Open das ursprünglich auf Anfang Juni terminierte Grand-Slam-Turnier von Paris in Eigenregie in den September verschoben.