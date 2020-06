Auch Djokovic positiv auf Coronavirus

Eine grosse Überraschung ist die Meldung nicht mehr: Auch Novak Djokovic hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Weltnummer 1 gab den positiven Befund am Dienstagnachmittag in Belgrad bekannt. Er ist nach Grigor Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki der vierte Spieler, der an der von ihm organisierten Adria Tour in Belgrad und Zadar teilgenommen hatte und sich mit Covid19 angesteckt hat.

Sie hatten mit einigen anderen Tennisstars wie Alexander Zverev und Dominic Thiem während der Showkampf-Serie keinerlei Rücksicht auf die Corona-Krise genommen. Auf dem Platz gaben sich die Spieler die Hand und umarmten sich, auf den Rängen waren viele Zuschauer. Negativer Höhepunkt waren Partybilder, die Djokovic, Zverev und Co. mit nacktem Oberkörper tanzend in einem Belgrader Club zeigten. Tests bei Thiem und Zverev waren negativ.