Beide besassen als Nummern 14 (Berdych) und 15 (Kyrgios) der Jahreswertung noch die Chance, sich für die Tennisweltmeisterschaft in Lodnon zu qualifizieren.

Für die anstehenden Turniere sind das schlechte Nachrichten. Für die Swiss Indoors in Basel von nächster Woche sagte am Dienstag Rafael Nadal wegen Knieproblemen ab. Nun folgte am Donnerstag die Absage von Nick Kyrgios. Der 22-Jährige beendet die Saison wegen Hüftproblemen. Damit fehlen auch in diesem Jahr zwei der fünf Aushängeschilder, die von den Plakaten strahlen.

Schon sieben Top-20-Spieler erklärten die Saison 2017 vorzeitig für beendet: Vor Kyrgios und Berdych hatten das schon Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori und Andy Murray gemacht.