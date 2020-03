Auch Turnier in Miami abgesagt

Neben dem Masters-1000-Turnier in Miami, dessen Durchführung bereits durch die Behörden des Miami-Dade County untersagt wurde, sind unter anderen auch die grossen Sandplatzturniere in Monte Carlo und in Barcelona betroffen. "Der Entscheid ist uns schwergefallen und ein grosser Verlust für die Turniere, die Spieler und die Fans", sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi. "Aber er ist notwendig, um die Gesundheit unserer Spieler, Mitarbeiter, der Tennis-Familie und der Öffentlichkeit vor dieser weltweiten Pandemie zu schützen."

Den Anfang der Absagen machte das Turnier in Indian Wells, das am letzten Mittwoch in Kalifornien hätte beginnen sollen.